Вестник Кавказа

Иран хочет разрядки в отношениях с США – СМИ

Иран хочет разрядки в отношениях с США – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран перешел к примирительному тону после победы Трампа на выборах в США. Тегеран желает добиться разрядки напряженности в отношениях с Вашингтоном.

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США изменила позицию Ирана, страна перешла к примирительному тону, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Издание отметило, что решение также связано с опасениями по поводу непредсказуемости Трампа, который во время своего первого пребывания на посту "максимально давил" на Иран.

Газета сообщает, что Тегеран хочет разрядить напряженность в ирано-американских отношениях. Там также заявили, что Иран поэтому приостановил удары по Израилю.

Помимо этого, NYT передает, что иранскому руководству нравятся планы команды Трампа по прекращению боевых действий на Ближнем Востоке и в Украине.

Кроме того, издание подчеркивает, что позиция Ирана сегодня заметно отличается от той, которая была при первом президентстве Трампа. Там добавили, что Тегеран открыт для переговоров по урегулированию ядерных и региональных проблем.

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