Вестник Кавказа

Генсек ООН прибыл в Казань на саммит БРИКС

Здание ООН в Нью-Йорке
© Фото: Динара Хаирова
Генсек ООН Гутерриш находится в Россию, он уже прибыл в столицу Татарстана, где примет участие в саммите БРИКС 2024. Генсека ООН встретили в казанском аэропорту.

В воздушной гавани столицы Татарстана состоялась встреча генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Он примет участие в саммите БРИКС в Казани.

"Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш прибыл в Казань для участия в работе саммита глав государств БРИКС. В международном аэропорту "Казань" имени Г. Тукая господина Гутерриша встретил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин"

– парламент Татарстана

Саммит стартовал накануне и продлится до 24 октября. Ожидается, что российский лидер и генсек ООН на встрече обсудят ряд международных вопросов, в том числе эскалацию на Ближнем Востоке и работу всемирной организации.

Также Гутерриш проведет двухсторонние встречи с лидерами других государств, прибывшими на мероприятие. БРИКС имеет большое значение для всемирной организации, так как охватывает около половину населения Земли, отметили в ООН.

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