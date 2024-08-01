Генсек ООН прибыл в Казань на саммит БРИКС

В воздушной гавани столицы Татарстана состоялась встреча генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Он примет участие в саммите БРИКС в Казани.
"Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш прибыл в Казань для участия в работе саммита глав государств БРИКС. В международном аэропорту "Казань" имени Г. Тукая господина Гутерриша встретил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин"
– парламент Татарстана
Саммит стартовал накануне и продлится до 24 октября. Ожидается, что российский лидер и генсек ООН на встрече обсудят ряд международных вопросов, в том числе эскалацию на Ближнем Востоке и работу всемирной организации.
Также Гутерриш проведет двухсторонние встречи с лидерами других государств, прибывшими на мероприятие. БРИКС имеет большое значение для всемирной организации, так как охватывает около половину населения Земли, отметили в ООН.