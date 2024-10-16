Саммит БРИКС в Казани: план изоляции России потерпел фиаско

В Казани стартовал долгожданный саммит БРИКС. Участники события в течение трех дней будут обсуждать многосторонность и расширение организации, а также конфликты на Ближнем Востоке и на Украине.

В Казани начался XVI саммит БРИКС, который продлится до 24 октября. За современную историю России это самое крупное мероприятие по числу высокопоставленных иностранных гостей. На мероприятие прибыли и еще прибудут делегации 36 стран и 6 международных организаций, в том числе 22 главы государств и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Тема саммита БРИКС в Казани

Саммит БРИКС в Казани является кульминацией председательства России в клубе. Россия уже четвертый раз председательствует в БРИКС. Нынешний девиз - "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности". Как ранее отметил президент РФ Владимир Путин, Москва провела около 200 мероприятий и выполнила план председательства на более чем 80%.

Лейтмотивом БРИКС остается экономическое сотрудничество. Страны обдумывают совместные меры по борьбе с мировыми кризисами. В частности, на площадке БРИКС обсуждались меры по преодолению препятствий финансового кризиса 2008 года и пандемии COVID-19. В своем обращении к Деловому форуму БРИКС 18 октября Путин отметил, что совокупный ВВП стран организации превысил показатели "Большой семерки".

"1992 год, "Группа семи" — 45,5% мирового ВВП. А в этот же год страны БРИКС — 16,7%. А в 2023 году наше объединение — 37,4%, а "Группа семи" — 29,3%. Разрыв увеличивается, и он будет увеличиваться, это неизбежно", — сказал президент РФ.

Расписание саммита БРИКС в Казани

Основные темы, заявленные на саммите в Казани, следующие: укрепление многосторонности, интеграция новых членов объединения, глобальная повестка дня и решение региональных конфликтов. Такой перечень привел помощник президента РФ Юрий Ушаков. Сегодня состоится неформальный обед участников в казанской ратуше, сама же работа саммита стартует утром 23 октября. В первый день страны БРИКС обсудят развитие многосторонности, урегулирование острых региональных конфликтов, финансовое взаимодействие и сценарии расширения БРИКС, отметил Ушаков.

Вечером 23 октября состоится торжественный прием от лица президента РФ, где примут участие не только постоянные члены БРИКС, но и представители форматов "аутрич" и "БРИКС плюс" из СНГ. У Путина запланированы двусторонние встречи с президентами Ирана, Турции и Эфиопии.

На следующий день пройдет заседание "БРИКС и глобальный Юг, совместное строительство лучшего мира". Здесь особое внимание планируется уделить обстановке на Ближнем Востоке. По итогам встречи Владимир Путин даст пресс-конференцию. После нее президент России встретится отдельно с президентами Палестины, Лаоса, Мавритании, Боливии, Республики Сербской, генсеком ООН и премьер-министром Вьетнама.

Итогом саммита БРИКС станет Казанская декларация. В церемонии подписания примут участие представители всех 36 стран и 6 международных организаций. Бразилия и Куба будут представлены на уровне МИДов.

Новые члены БРИКС

Одна из основных задачи казанского саммита - утверждение схемы принятия новых членов в состав БРИКС. Ушаков сказал, что планируется "подготовка модальностей" новой для БРИКС категории "государство-партнер". "В будущем имеется в виду оформлять членство новых участников через этот механизм партнерства. Этот механизм существует буквально во всех региональных организациях — в частности, упомяну в этом контексте ШОС. <...> Это очень важно. Мы надеемся, что удастся эти модальности "государство-партнер" окончательно согласовать, и тогда будет уже видно, кого и как приглашать к сотрудничеству в БРИКС на следующих этапах", — отметил он.

Из-за резкого роста числа членов и большого количества новых желающих вступишь в БРИКС страны-участники решили сделать паузу в расширении организации и разработать схему принятия новых участников.

БРИКС и конфликты

Помимо вопросов, касающихся самого БРИКС, высокопоставленные гости, как и заявлено, будут обсуждать конфликты на Ближнем Востоке. За год председательства России их число заметно выросло. Это уже не только война в Газе, но и вторжение Израиля в Ливан, а также обмен ударами Ирана и Израиля. Особенно большой интерес данная тема представляет для лидеров Ирана, Палестины, Турции и Египта. Иран и Турция выступают как наиболее активные защитники Палестины, а Египет (наряду с Катаром и США) - как один из посредников для достижения перемирия в Газе.

Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, тему российско-украинского конфликта в повестку дня не включали, но каждый участник по своему желанию может высказаться о ней. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, принявший на днях главу МИД Украины, по-прежнему нацелен на достижение прогресса в украинском урегулировании. На встрече с Владимиром Путиным, где планируется обсудить проект создания газового "хаба" на территории Турции, Эрдоган, вероятно, воспользуется случаем, чтобы сверить часы с российским лидером и по данной тематике.

Кроме Эрдогана, интерес к Украине проявляют Бразилия и ЮАР. Секретарь по Азиатско-Тихоокеанскому региону Министерства иностранных дел Бразилии Эдуардо Паес Сабойа допустил затрагивание данного вопроса. Сабойа напомнил, что страны БРИКС уже уделяли внимание вооруженному противостоянию на Украине. "Бразилия делала попытки в этом направлении. Бразилия и Китай кое-что уже представляли… Так что мы все надеемся, что прогресс, решение будут достигнуты", — сказал он.

Уже точно известно, что об Украине будет говорить президент ЮАР Сирил Рамафоса. По словам его пресс-секретаря Винсента Магвеньи, Рамафоса на переговорах с Путиным "намерен затронуть целый комплекс вопросов, имеющих взаимный интерес, включая конфликт в Украине". В прошлом году ряд стран Африки, включая ЮАР, подготовили план из 10 пунктов по украинскому урегулированию. План представлен Путину и украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Лидер Украины пару дней назад отметил, что мирные инициативы стран Африки, Индии, Бразилии и КНР будут осуждаться на ноябрьском саммите G20 в Рио-де-Жанейро. В свете активного участия ОАЭ в обмене пленными Абу-Даби также заинтересован в обсуждении украинского кейса.

БРИКС и СНГ

Важным аспектом казанского саммита БРИКС является участие лидеров ряда постсоветских стран. В частности, в Казани ожидают президента Азербайджана Ильхама Алиева, Беларуси Александра Лукашенко, президента Казахстана Касым-Жомарта Такаева, президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Баку уже подал свою заявку на вступление в БРИКС.

Смыслы саммита БРИКС в Казани

Для России проведение саммита с таким количеством высокопоставленных гостей является большой дипломатической победой. Ведь после начала СВО многие западные медиа и лидеры начали пропагандировать "изоляцию" России. Кто-то делал акцент на том, что Владимир Путин никуда за рубеж не ездит, якобы из-за решения Международного уголовного суда о его аресте. Но в итоге мы видим, что Путин расширил географию своих зарубежных визитов, побывав за последнее время в Саудовской Аравии, ОАЭ, Узбекистане, Казахстане, Азербайджане, КНР, Вьетнаме, КНДР и Беларуси.

С другой стороны, Россию тоже один за другим посещают многие мировые лидеры. Например, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Индии Нарендра Моди первые свои визиты после переизбрания нанесли именно в Россию.

Собрание больше 20 мировых лидеров в Казани лишний раз доказывает, что Россия не находится в изоляции. БРИКС расширяется, и в него готовы вступить все больше стран. Мировое большинство не хочет мириться с попытками из последних сил удерживать однополярный мир и с давлением на государства, стремящиеся вести самостоятельный курс. Интересы России и приглашенных лидеров в установлении многополярного и справедливого мира совпадают.

Саммит в Казани является символичным также и потому, что это первое собрание БРИКС в расширенном формате. БРИКС уже является своеобразным диалогом цивилизаций, вбирая в себя африканскую, славяно-тюркскую, персидскую, латиноамериканскую, китайскую и индийскую культуры.

БРИКС - это не только возможность укрепить финансово-экономические связи во имя общих интересов, но и площадка для поиска путей решения региональных конфликтов.