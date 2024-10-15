В Казани стартует XVI саммит БРИКС

Столица Татарстана сегодня принимает трехдневный саммит БРИКС, председательство в котором 1 января 2024 года приняла на себя Россия, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

В столице Татарстана Казани сегодня начинает работу саммит БРИКС, который пройдет с 22-24 октября.

Участие в форуме примут более 30 государств, делегации которых обсудят важные вопросы глобальной и региональной повестки, а также обменяются мнениями по ключевым направлениям сотрудничества.

Сегодня, 22 октября, в Казани пройдет церемония встречи глав делегаций государств XVI саммита БРИКС, прибывающих на неформальный обед.

Завтра, 23 октября, пройдут заседания в узком и расширенном составах и состоится церемония официальной встречи глав делегаций – участников XVI саммита БРИКС и торжественный прием.

В четверг, 24 октября, пройдут два пленарных заседания XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС плюс".

Завершится саммит пресс-конференцией президента Российской Федерации Владимира Путина.

В ходе саммита лидеры стран БРИКС на заседаниях в узком и расширенном составах обменяются мнениями по вопросам глобальной и региональной повестки, обсудят сотрудничество в различных сферах, а также рассмотрят вопросы возможного расширения организации за счет новой категории государств-партнеров.