Президент Грузии рассказала, когда предложит кандидата в премьеры

Саломе Зурабишвили озвучит имя кандидата от объединенной оппозиции на пост премьера Грузии после выборов в парламент, которые состоятся уже в эту субботу.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили поделилась своими планами относительно формирования правительства после приближающихся выборов в парламент, которые пройдут 26 октября.

Ранее политик анонсировала, что огласит состав технического правительства до выборов. Однако партии от оппозиции, подписавшие инициированную Зурабишвили "Грузинскую хартию", обратили ее внимание на то, что этот вопрос будет актуален только в случае проигрыша "Грузинской мечты".

"У меня есть один кандидат на пост премьера, я много думала, искала и согласовала"

– Зурабишвили

Президент пояснила, что учитывает мнение всех 4 партий, примкнувших к хартии, а они полагают, что состав технического правительства стоит огласить после выборов. В самой хартии, добавила Зурабишвили, никакие сроки не прописаны.

Она также рассказала о своем видении премьер-министра. По словам Зурабишвили, он должен быть нейтральной, а не политической фигурой, тогда его кандидатура не вызовет разногласий у участников хартии.

Президент также заверила, что не намерена уходить из грузинской политики после выборов.

"Я буду здесь после выборов и буду очень заботиться о стабильности в этой стране. Я объединю усилия, чтобы это так произошло"

– Зурабишвили