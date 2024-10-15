Вестник Кавказа

«Грузинская мечта» представит кандидата в президенты после выборов

Агитация за партию Грузинская мечта
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Глава грузинского правительства рассказал, что в правящей партии еще не обсуждали будущего кандидата на пост президента республики. Этим вопросом займутся после выборов в парламент.

«Грузинская мечта» еще не думала над кандидатурой будущего президента, рассказал премьер-министр республики и глава предвыборной кампании правящей партии Ираклий Кобахидзе.

«Мы сознательно не хотели делать пост президента частью парламентской избирательной кампании, у нас сознательно даже не было дискуссии на эту тему. Когда закончатся парламентские выборы, в команде будет обсуждение и мы представим кандидата в президенты»

- Ираклий Кобахидзе

Отметим, что сейчас «Грузинская мечта» готовит отставку нынешнего президента страны Саломе Зурабишвили. Ее обвиняют в нарушении Конституции из-за несогласованных проездок за границу. Сегодня депутаты от правящей партии набрали достаточно подписей для отправки иска в Конституционный суд республики.

Парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября.

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