Подписи в поддержку импичмента Саломе Зурабишвили собраны

КС Грузии сегодня получит заявление от депутатов правящей партии с подписями в поддержку отставки президента республики Саломе Зурабишвили. Она обвиняется в нарушении Конституции за несогласованные поездки в Европу.

Партия власти «Грузинская мечта» собрала голоса для нового импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили. Заявление депутатов отправится в Конституционный суд сегодня.

Партия собрала 81 голос, которые подтвердил комитет по процедурным вопросам.

Импичмент президента Грузии

Информация о желании правящей партии объявить импичмент Саломе Зурабишвили появилась в начале октября. «Грузинская мечта» обвиняет ее в пренебрежении Конституцией из-за несогласованных с премьер-министром поездок за границу.

Первая попытка импичмента состоялась в октябре 2023 года. Тогда она также совершила несогласованное турне по Европе. КС Грузии одобрил ее импичмент, однако правящей партии не хватило поддержки в парламенте, чтобы отстранить Зурабишвили.