Вестник Кавказа

Зурабишвили хочет сохранить президентский пост

Саломе Зурабишвили
© Фото: Сайт президента Грузии
Президент Грузии заявила о готовности идти на второй срок. Это может произойти в случае победы оппозиции на выборах в парламент страны.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что готова переизбраться на второй срок. Об этом она рассказала в интервью одному из польских каналов.

Политик сообщила, что у нее есть роль, которая заключается в применении «Грузинской хартии» и доведения ее до Брюсселя для начала переговоров о вступления в Евросоюз.

Она подчеркнула, что готова снова стать президентом страны, если оппозиция даст мне мандат, чтобы быть кандидатом. Зурабишвили добавила, что переговоры Грузии и Европы приближают страну к ЕС.

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