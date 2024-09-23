Зурабишвили хочет сохранить президентский пост

Президент Грузии заявила о готовности идти на второй срок. Это может произойти в случае победы оппозиции на выборах в парламент страны.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что готова переизбраться на второй срок. Об этом она рассказала в интервью одному из польских каналов.

Политик сообщила, что у нее есть роль, которая заключается в применении «Грузинской хартии» и доведения ее до Брюсселя для начала переговоров о вступления в Евросоюз.

Она подчеркнула, что готова снова стать президентом страны, если оппозиция даст мне мандат, чтобы быть кандидатом. Зурабишвили добавила, что переговоры Грузии и Европы приближают страну к ЕС.