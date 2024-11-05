«За Грузию» не поддержала оппозицию в аннулировании партийного списка

В партии бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария негативно оценили аннулирование партийных списков другой части оппозиции до оглашения окончательных результатов выборов. Ее представитель Бека Лилуашвили назвал это «спектаклем и популизмом».
«Законом такого не предусмотрено, поэтому мы называем это спектаклем. Такими выступлениями и популистскими действиями они вызовут еще большее разочарование у своих избирателей, и уже понятно, кто этим воспользуется»
- Бека Лилуашвили
До этого «Коалиция перемен» и «Единство – Национальное движение» попросили ЦИК аннулировать их партийные списки из-за якобы нелегитимности избранного 26 октября парламента. В свою очередь, ЦИК отметил, что грузинское законодательство не предусматривает это до признания полномочий новоизбранных депутатов.