«За Грузию» не поддержала оппозицию в аннулировании партийного списка

Две оппозиционные коалиции решили отозвать партийные списки. В этом их не поддержала партия Георгия Гахария «За Грузию», так как оглашение окончательных итогов парламентских выборов еще не состоялось.

В партии бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария негативно оценили аннулирование партийных списков другой части оппозиции до оглашения окончательных результатов выборов. Ее представитель Бека Лилуашвили назвал это «спектаклем и популизмом».

«Законом такого не предусмотрено, поэтому мы называем это спектаклем. Такими выступлениями и популистскими действиями они вызовут еще большее разочарование у своих избирателей, и уже понятно, кто этим воспользуется»

- Бека Лилуашвили

До этого «Коалиция перемен» и «Единство – Национальное движение» попросили ЦИК аннулировать их партийные списки из-за якобы нелегитимности избранного 26 октября парламента. В свою очередь, ЦИК отметил, что грузинское законодательство не предусматривает это до признания полномочий новоизбранных депутатов.