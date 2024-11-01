Вестник Кавказа

Зурабишвили озвучила путь для выхода Грузии из кризиса

Саломе Зурабишвили
© Фото: сайт президента Грузии
Глава грузинского государства считает, что страна справиться с охватившим ее кризисом после следующих выборов в парламент. Она подчеркнула, что республика нацелена на демократию.

Грузия сможет выйти из текущего политического кризиса, когда проведет новые выборы в парламент. Такое заявление сделала 11 ноября президент республики.

"Судя по заявлениям главы Центризбиркома (Грузии), понятно, какое решение примет ЦИК. Здесь не может быть сюрпризов. Кризис налицо, и наши друзья здесь, чтобы найти способы вывести Грузию из этого кризиса. Грузия выйдет из этого кризиса"

– Саломе Зурабишвили

Она акцентировала внимание на том, что Грузия обязательно получит легитимных руководителей.

"Это наш путь. Наш путь – это путь стабильности, демократии и Европы"

– глава государства

Напомним, президент республики пообщалась с представителями делегаций из председателей комитетов по иностранным делам немецкого, латвийского, литовского, польского, финского, шведского, французского и эстонского парламентов.

В конце октября в Грузии прошли очередные выборы в парламент. Победу на них одержала правящая партия. Остальные партии, преодолевшие 5%-ный барьер и проведшие в парламент, результаты выборов признавать отказались.

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