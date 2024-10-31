Вестник Кавказа

В Тбилиси началось шествие оппозиции против итогов выборов

В Тбилиси началось шествие оппозиции против итогов выборов
© Фото: арвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Центр Тбилиси продолжает оставаться точкой притяжений для оппозиционных активистов, которые не согласились с итогами парламентских выборов. Очередная акция снова началась в центре столицы Грузии.

Деятели грузинской оппозиции и политически активные граждане страны проводят шествие в центре Тбилиси. Акция направлена против итогов парламентских выборов в стране. 

В акции принимают участие несколько сотен человек. Протестующие собрались на площади Свободы в центре грузинской столицы, после чего двинулись шествием в сторону набережной с флагами Грузии и Евросоюза. Акция проходит мирно, информация об инцидентах не поступала. Правоохранители не вмешиваются в процесс, наблюдая за митингующими и их действиями со стороны, передает ТАСС.    

Отметим, что парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Победа досталась правящей партии "Грузинская мечта", что вызвало волну недовольства со стороны оппозиционных политиков. Оппозиция считает, что итоги выборов были сфальсифицированы, и призывает к повторным выборам. Фрондирующие депутаты также заявили, что не будут принимать участие в работе нового парламента.

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