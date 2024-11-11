Новая власть в Грузии начнет работу через неделю

Председатель правительства Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил сегодня, что XI созыв грузинского парламента начнет работу через неделю – в понедельник, 25 ноября. Он пояснил, что это самое позднее время, когда должен собраться парламент согласно Конституции (на 10-й день после подведения итогов выборов в ЦИК).
Парламент мог бы собраться на первое заседание в новом составе и завтра, но для этого необходимо обращение президента Саломе Зурабишвили. Поскольку Зурабишвили принципиально отрицает итоги парламентских выборов, власти не ждут, что она будет выполнять свои конституционные обязанности. Из-за этого XI созыв и приступит к работе только через неделю.
"Мы предполагаем, что пока еще формальный президент Грузии Саломе Зурабишвили еще раз нарушит Конституцию Грузии и не назначит первое заседание парламента"
– Ираклий Кобахидзе
Спикер X созыва парламента Шалва Папуашвили говорил о неизбежности такого сценария на следующий день после выборов: президент сделает максимум для того, чтобы помешать работе нового созыва, однако грузинское законодательство позволит парламенту собраться в новом составе и без ее обращений.
Кроме того, благодаря получению "Грузинской мечтой" большинства в 89 мандатов из 150, правящая партия сможет запустить работу парламента даже при том, что все три получивших депутатские места оппозиционные партии отказались от мандатов и даже аннулировали списки.