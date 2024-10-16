В Армавире перевернулась пассажирская "ГАЗель"

Сегодня вечером на трассе в Армавирской области Армении произошло столкновение внедорожника и пассажирского микроавтобуса, после которого "ГАЗель" перевернулась: обошлось без жертв, но есть пострадавшие.

В Армавирской области Армении сегодня в районе 17 часов вечера (16 часов мск) на автодороге Эчмиадзин-Маргара при пока не выясненных обстоятельствах столкнулись автомобиль Volkswagen Tuareg и пассажирский микроавтобус "ГАЗель".

Удар был такой силы, что микроавтобус слетел с трассы, врезался в ее металлическое ограждение, после чего перевернулся на песчаной насыпи возле дороги, передает NEWS.am.

Внедорожник тоже протаранил ограждение, которое и спасло его и его пассажиров от полета в овраг.

Двое пострадавших в аварии пассажиров микроавтобуса были госпитализированы прибывшей бригадой "скорой" в медцентр города Вагаршапат.

Был ли автобус рейсовым, в сообщении не указывается. Сейчас на месте ДТП работают полиция и следователи, которые устанавливают причины ДТП и личности пострадавших.

По факту аварии произошедшего начато уголовное производство.