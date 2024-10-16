Вестник Кавказа

В Армавире перевернулась пассажирская "ГАЗель"

В Армавире перевернулась пассажирская "ГАЗель"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня вечером на трассе в Армавирской области Армении произошло столкновение внедорожника и пассажирского микроавтобуса, после которого "ГАЗель" перевернулась: обошлось без жертв, но есть пострадавшие.

В Армавирской области Армении сегодня в районе 17 часов вечера (16 часов мск) на автодороге Эчмиадзин-Маргара при пока не выясненных обстоятельствах столкнулись автомобиль Volkswagen Tuareg и пассажирский микроавтобус "ГАЗель".

Удар был такой силы, что микроавтобус слетел с трассы, врезался в ее металлическое ограждение, после чего перевернулся на песчаной насыпи возле дороги, передает NEWS.am.

Внедорожник тоже протаранил ограждение, которое и спасло его и его пассажиров от полета в овраг.

Двое пострадавших в аварии пассажиров микроавтобуса были госпитализированы прибывшей бригадой "скорой" в медцентр города Вагаршапат.

Был ли автобус рейсовым, в сообщении не указывается. Сейчас на месте ДТП работают полиция и следователи, которые устанавливают причины ДТП и личности пострадавших.

По факту аварии произошедшего начато уголовное производство.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
900 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пятиклассник погиб под колесами микроавтобуса на западе Грузии

Пятиклассник погиб под колесами микроавтобуса на западе Грузии

Маршрутка в Армении врезалась в грузовик, пострадали пять человек

Маршрутка в Армении врезалась в грузовик, пострадали пять человек

Пятеро детей пострадали в ДТП на севере Армении

Пятеро детей пострадали в ДТП на севере Армении

Подросток погиб под колесами поезда в Пятигорске

Подросток погиб под колесами поезда в Пятигорске

ДТП в Назрани: машина съехала в кювет – есть раненый

ДТП в Назрани: машина съехала в кювет – есть раненый

Тренер отправится в колонию из-за гибели юных велосипедистов на Ставрополье

Тренер отправится в колонию из-за гибели юных велосипедистов на Ставрополье

Дагестан поможет семьям погибших в ДТП с &quot;Газелью&quot;

Дагестан поможет семьям погибших в ДТП с "Газелью"

ДТП с «Газелью» в Дагестане унесло жизни двух человек

ДТП с «Газелью» в Дагестане унесло жизни двух человек

Почему нет воды в Сухуме сегодня?

Почему нет воды в Сухуме сегодня?

ДТП на трассе «Кавказ» с участием бетономешалки: есть погибшие

ДТП на трассе «Кавказ» с участием бетономешалки: есть погибшие

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы