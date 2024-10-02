Вестник Кавказа

Махачкалинское "Динамо" уступило "Спартаку" в Кубке России по футболу

Матч Кубка России по футболу между
© Фото: сайт “Динамо“ Махачкала
ФК "Динамо" Махачкала принимал сегодня дома на Кубок столичный "Спартак". В матче был забит всего один гол.

В Каспийске только что завершился матч группового этапа Кубка России по футболу между махачкалинским "Динамо" и "Спартаком".

Встреча завершилась в пользу московской команды со счетом 1:0.

Гол на 49-й минуте забил полузащитник Даниил Зорин.

Отметим, что в сегодняшней игре было показано две красные карточки. На 36-й минуте с поля был удален защитник хозяев Илья Кирш, а на 85-й минуте – автор единственного гола Даниил Зорин.

На данный момент в Группе A (Путь РПЛ) с 15 очками лидирует "Спартак". Вторую строчку занимает московское "Динамо", в активе которого 8 очков. На третьем месте располагается махачкалинское "Динамо", которое набрало те же 8 очков, однако команда из Дагестана уступает столичным одноклубникам по дополнительным показателям. Замыкает квартет с 2 очками "Крылья Советов".

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