Вестник Кавказа

"Динамо" Махачкала снова проиграло по пенальти в Кубке России

"Динамо" Махачкала снова проиграло по пенальти в Кубке России
© Фото: сайт “Динамо“ Махачкала
В Самаре прошла встреча Кубка России по футболу между "Крыльями Советов" и "Динамо" Махачкала. Победу одержали хозяева поля.

Встреча 5-го тура группового этапа Кубка России по футболу между самарскими "Крыльями Советов" и махачкалинским "Динамо" состоялась в Самаре.

Первый тайм завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля, но во второй половине игры дагестанцам удалось сравнять счет. Причем последний мяч был забит на последних минутах.

В серии послематчевых пенальти удача сопутствовала хозяевам поля, которые реализовали все 5 попыток.

В другом матче группы А встретились московские "Динамо" и "Спартак" победу одержали "красно-белые" со счетом 3:2.

Махачкалинцы набрали 8 очков и находятся на 3-м месте в группе.

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