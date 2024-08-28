"Динамо" Махачкала снова проиграло по пенальти в Кубке России

В Самаре прошла встреча Кубка России по футболу между "Крыльями Советов" и "Динамо" Махачкала. Победу одержали хозяева поля.

Встреча 5-го тура группового этапа Кубка России по футболу между самарскими "Крыльями Советов" и махачкалинским "Динамо" состоялась в Самаре.

Первый тайм завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля, но во второй половине игры дагестанцам удалось сравнять счет. Причем последний мяч был забит на последних минутах.

В серии послематчевых пенальти удача сопутствовала хозяевам поля, которые реализовали все 5 попыток.

В другом матче группы А встретились московские "Динамо" и "Спартак" победу одержали "красно-белые" со счетом 3:2.

Махачкалинцы набрали 8 очков и находятся на 3-м месте в группе.