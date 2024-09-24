"Динамо Махачкала" уступил московскому "Динамо"

Динамовское дерби в Каспийске окончилось поражением хозяев. Махачкалинское "Динамо" проиграло одноименному московскому клубу.
Встреча двух практически одноименных футбольных команд завершилась в Каспийске – "Динамо Махачкала" и "Динамо Москва" сыграли в 10-м туре чемпионата России.
Победу одержали гости. Игрок московского "Динамо" Муми Нгамале забил гол в ворота хозяев на 20-й минуте матча. Он оказался единственным: счет встречи – 0:1.
В результате московское "Динамо" с 20 очками находится на пятой строчке турнирной таблицы. "Динамо Махачкала" занимают 12-е место с 10 очками.
Ранее стало известно, что динамовское дерби в Каспийске собрало аншлаг: были раскуплены все билеты на "Анжи-Арену".