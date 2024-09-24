Вестник Кавказа

"Динамо Махачкала" уступил московскому "Динамо"

"Динамо Махачкала" уступил московскому "Динамо"
© Фото: Telegam-канал ФК “Динамо Махачкала“
Динамовское дерби в Каспийске окончилось поражением хозяев. Махачкалинское "Динамо" проиграло одноименному московскому клубу.

Встреча двух практически одноименных футбольных команд завершилась в Каспийске – "Динамо Махачкала" и "Динамо Москва" сыграли в 10-м туре чемпионата России.

Победу одержали гости. Игрок московского "Динамо" Муми Нгамале забил гол в ворота хозяев на 20-й минуте матча. Он оказался единственным: счет встречи – 0:1.

В результате московское "Динамо" с 20 очками находится на пятой строчке турнирной таблицы. "Динамо Махачкала" занимают 12-е место с 10 очками.

Ранее стало известно, что динамовское дерби в Каспийске собрало аншлаг: были раскуплены все билеты на "Анжи-Арену".

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