Аншлаг ожидается на динамовском дерби в Дагестане

Все билеты на матч двух "Динамо" в рамках РПЛ в Каспийске проданы. Встреча начнется сегодня в 19:00 мск на "Анжи-арене".

Полный аншлаг ожидается на встрече двух "Динамо" – махачкалинского и московского в Каспийске.

Как сообщает пресс-служба дагестанского клуба, все билеты на встречу 10-го тура Российской Премьер-лиги распроданы.

Само динамовское дерби состоится сегодня на стадионе "Анжи-Арена" Каспийске. Начало игры запланировано на 19:00 мск.

Махачкалинцы занимают 11-ю строчку в таблице РПЛ, имея при этом игру в запасе. На их счету – 10 очков.

Их московские одноклубники располагаются на 5-м месте с 17-ю набранными очками.