Вестник Кавказа

Свыше 100 футболисток призвали ФИФА отказаться от сотрудничества с Saudi Aramco

Свыше 100 футболисток призвали ФИФА отказаться от сотрудничества с Saudi Aramco
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Футболистки из нескольких десятков стран осудили ФИФА за соглашение с саудовской компанией. Они попросили главу организации разорвать его.

Более 100 футболисток из почти 25 стран призвали ФИФА разорвать контракт с компанией Saudi Aramco.

Они написали письмо главе организации Джанни Инфантино, в котором попросили его отказаться от сотрудничества саудовской компанией, так как в королевстве регулярно притесняют женщин.

Футболистки напомнили о жестокой репутации саудовских властей в области прав человека.

Ранее сообщалось, что сумма сделки между международной организацией и Saudi Aramco оценивается в 92 млн евро в год.

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