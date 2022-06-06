Свыше 100 футболисток призвали ФИФА отказаться от сотрудничества с Saudi Aramco

Футболистки из нескольких десятков стран осудили ФИФА за соглашение с саудовской компанией. Они попросили главу организации разорвать его.

Более 100 футболисток из почти 25 стран призвали ФИФА разорвать контракт с компанией Saudi Aramco.

Они написали письмо главе организации Джанни Инфантино, в котором попросили его отказаться от сотрудничества саудовской компанией, так как в королевстве регулярно притесняют женщин.

Футболистки напомнили о жестокой репутации саудовских властей в области прав человека.

Ранее сообщалось, что сумма сделки между международной организацией и Saudi Aramco оценивается в 92 млн евро в год.