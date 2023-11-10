Зачем ехать в Караганду и что там посмотреть?

Ответная фразеологическая реплика на вопрос "где?" у многих ассоциируется с печальными событиями прошлого в Караганде. Сейчас Караганда превратилась в крупный современный город Казахстана с парками и музеями. Расскажем, где находится Караганда, чем она известна, как туда добраться и что посмотреть в городе и окрестностях.

Караганда (или по-казахски Караганды) - город, который все знают, но в качестве туристического направления рассматривают редко. Она может служить удобной отправной точкой для изучения обширных казахских степей.

Где находится Караганда?

Караганду на карте Казахстана можно найти в центральной части страны, чуть ниже столичной Астаны. Это четвертый по величине город страны и пятый по населению, к тому же это административный центр Карагандинской области. Этот окруженный степями город находится всего в 217 км от Астаны. От Алматы Караганду отделяет тысяча километров.

Чем известна Караганда?

Караганда - важный промышленный и культурный центр, который развивался по мере расширения добычи угля и других минеральных ресурсов. Пик добычи пришелся на советский период, но уголь в Караганде продолжают добывать и теперь. Из-за соседства с бывшими исправительно-трудовыми лагерями Караганда часто привлекает приверженцев, не развлекательного, а “темного” туризма, который подразумевает посещение мест связанных с мрачными событиями, в том числе и историческими.

Каждому человеку известна фраза “Где-где? В Караганде!”. В Караганде чуть более 10 лет назад был установлен памятник этой фразе, ставший первым в мире памятником крылатому выражению. Караганда связана и с космической отраслью, в советское время на территории Карагандинской области часто садились отправлявшиеся с Байконура космические аппараты, откуда комонавты доставлялись в Караганду. В 2011 году в городе был открыт памятник ”Покорителям космоса”. В Караганде есть отель, где останавливались советские космонавты. Гостиница была названа по позывному Валентины Терешковой - первой женщины, побывавшей в космосе.

Когда лучше ехать в Караганду?

Как и во многих других городах в центральном Казахстане, в Караганде летом довольно жарко (до +30°С), а зимой холодно (в среднем −15°С). Лучшее время для поездки: со второй половины апреля по вторую половину июня и со второй половины августа по начало октября. В эти месяцы больше ясных дней и мало осадков, однако для путешествия туристы чаще предпочитают раннюю осень весне.

Как добраться в Караганду?

Из Москвы в Караганду удобнее всего добираться на самолете: полет длится менее 4 часов. Аэропорт находится в 25 км от центра города (полчаса на машине или 50 минут на автобусе № 500 А).

В Караганду из Астаны лучше всего ехать на поезде или электричке. Такая поездка занимает в среднем 3-4 часа. В Караганде можно сесть на поезд, следующий на юг до Шымкента или Алматы, поэтому Караганда хорошо встраивается в любой маршрут по Казахстану. До Алматы на поезде из Караганды ехать минимум 12 часов. В целом через железнодорожный вокзал Караганды, расположенный в центре города, проходит очень много поездов. Рядом с ним есть автовокзал, откуда отправляются автобусы во многие уголки страны.

Из Москвы в Караганду получится добраться на поезде только с пересадкой, поскольку из российских городов поезда в Караганду отправляются лишь из Казани (через Екатеринбург), Самары (через Челябинск и Уфу) и Омска. Прямые автобусы из этих городов также ходят.

Хотя большинство достопримечательностей Караганды расположены в нескольких минутах ходьбы друг от друга, можно передвигаться и на общественном транспорте (автобусы и маршрутки), так как город большой. Удобно пользоваться приложением 2Gis. Из такси в Караганде доступен Яндекс, но много и местных компаний.

Чем заняться в Караганде?

Поискать советские мозаики на домах, особенно вокруг площади Независимости. Многие из них посвящены теме космоса и горнодобывающей промышленности.

Узнать, почему Караганда считалась космической гаванью: посмотреть памятник, посвященный покорителям космоса, и гостиницу “Чайка”.

Увидеть самые красивые из многочисленных церквей и мечетей Караганды: мечеть Анет Баба, Свято-Введенский собор, собор Пресвятой Девы Марии Фатимской (самый большой католический собор не только Казахстана, но и Центральной Азии), вдохновленный Кельнским собором, и базилику Святого Иосифа.

Посетить лучшие парки этого зеленого города: центральный парк (первый и самый большой), Парк Победы с монументами, посвященными победе в Великой Отечественной войне и Этнопарк.

Что посмотреть в Караганде?

Дворец культуры горняков, напротив которого расположен монумент “Шахтерская слава”.

Историко-краеведческий музей - крупнейший в области, его экспозиции охватывают историю карагандинского края с древних времен до современности.

ЭкоМузей, рассказывающий о последствиях добычи нефти и ядерных испытаний, а также о космическом мусоре, опустынивании и браконьерстве.

Музей изобразительного искусства Караганды, где выставляются местные художники, иногда проводятся временные выставки.

Старое здание карагандинского драматического театра, основанного в 1932 году.

Что посмотреть в Карагандинской области?

Музей Карлага, расположенный в поселке Долинка в 40 км от Караганды, посвящен памяти жертв политических репрессий. Добраться до музея на общественном транспорте можно с центрального автовокзала Караганды на автобусе № 121 до остановки 2-я шахта, который отправляется каждые 20 минут и идет до центра города Шахтинск. Поездка займет 40 минут. Отсюда можно дойти до музея за полчаса или доехать на такси за 10 минут. Поскольку этот музей один из самых посещаемых в Карагандинской области, там часто стоят таксисты, которые набирают пассажиров за 200-300 тенге (40-60 рублей).

Каркаралинский национальный парк - отличное место для любителей природы с горами, озерами и лесами, а также археологическими памятниками. Парк расположен примерно в 220 км к юго-востоку от Караганды. До города Каркаралы (Каркаралинск), расположенного у подножья Каркаралинских гор, можно доехать на автобусе или маршрутке за 3-4 часа.

Кызыларайский горно-лесной оазис расположен в 300 км к югу от Караганды, ехать туда дольше - 4,5 часа. Кызыларайские горы когда-то были действующими вулканами. Также здесь находятся бегазы-дандыбаевские мегалитические мавзолеи и наскальные рисунки бронзового века.

Темиртау - город известен своими металлургическими и химическими предприятиями, но поездка туда будет интересна в основном любителям индустриального туризма. С центрального автовокзала Караганды часто ходят автобусы до Темиртау, так как город находится всего в 30 км, поездка занимает менее часа.