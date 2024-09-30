ВСЯ ПРАВДА О ПОХУДЕНИИ! Как похудеть навсегда: бесплатная операция для похудения

В программе "На здоровье" медицинский журналист Елена Войцеховская и приглашенные гости говорят о том, как поддержать и укрепить здоровье! Экспертами программы станут иммунологи, кардиологи, диетологи, гастроэнтерологи, психологи.

Похудеть раз и навсегда. Как это сделать, если все методы борьбы с лишним весом уже испробованы? Диеты не помогают, сон наладить не удаётся и даже после снижения веса, лишние килограммы вновь возвращаются? В этом выпуске, бариатрический хирург, Алексей Юрий расскажет о том, кому положена бесплатная операция для лечения ожирения? Мы поговорим об этапах подготовки к бариатрической операции и выясним, что этот вид вмешательства часто называют хирургией отчаяния.