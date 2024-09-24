Оптимальную продолжительность сна назвал невролог

Сколько должен составлять ночной сон, чтобы человек отдохнул и выспался? Врач-невролог поделился данными об оптимальной продолжительности сна для взрослого человека.

Ночной сон по шесть часов редко кому позволяет полноценно восполнить силы, время сна для большинства людей должно быть дольше, заявил врач-невролог Владимир Мартынов.

По данным Минздрава, в России от недосыпа и бессонницы страдает около 40% населения.

"Оптимальное время сна – это 7-9 часов для взрослого человека. Хотя некоторые умудряются высыпаться за 6 часов, это скорее исключение"

– невролог

Сомнологи рекомендуют для качественного сна ложиться спать в период от 22.00 до 00.00, спать в хорошо затемненном помещении, не переедать на ночь и не смотреть в гаджеты.

Что будет если не иметь полноценного ночного отдыха на регулярной основе? Хронический недосып грозит проблемами с концентрацией внимания, повышенной утомляемости, снижению иммунитета, напомнил специалист, передает РИА Новости.