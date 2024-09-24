Оптимальную продолжительность сна назвал невролог

Ночной сон по шесть часов редко кому позволяет полноценно восполнить силы, время сна для большинства людей должно быть дольше, заявил врач-невролог Владимир Мартынов.
По данным Минздрава, в России от недосыпа и бессонницы страдает около 40% населения.
"Оптимальное время сна – это 7-9 часов для взрослого человека. Хотя некоторые умудряются высыпаться за 6 часов, это скорее исключение"
– невролог
Сомнологи рекомендуют для качественного сна ложиться спать в период от 22.00 до 00.00, спать в хорошо затемненном помещении, не переедать на ночь и не смотреть в гаджеты.
Что будет если не иметь полноценного ночного отдыха на регулярной основе? Хронический недосып грозит проблемами с концентрацией внимания, повышенной утомляемости, снижению иммунитета, напомнил специалист, передает РИА Новости.