Вестник Кавказа

Осенняя сонливость может указывать на заболевания - врач

Люди впарке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отчего возникает осенняя сонливость и как ее побороть? По словам врача, иногда сонливость осенью - признак серьезного заболевания.

Осенняя сонливость - частая жалоба людей, сонливость возникает на фоне сокращения светового дня, объяснила майер-терапевт, сомнолог и эксперт центра здоровья Verba Mayr Карина Агибалова.

Иногда сезонная сонливость указывает на наличие серьезных заболеваний,  предупредила врач. В список таких недугов входят сахарный диабет, атеросклероз, анемия, сердечная недостаточность, онкологические заболевания.

Встревожиться стоит, если помимо сонливости появились сухость во рту и жажда, усилилось потоотделение, стало учащенным сердцебиение, пропал аппетит, изменился вес. В таких случаях, проблемы со здоровьем стоит обсудить с терапевтом.

При этом для большинства людей сонливость - сезонное явление, связанное с недостатком солнечного света. Как бороться с осенней сонливость?

Сомнолог рекомендует:

  • стараться бывать днем на улице,
  • нормализовать режим сна и бодрствования,
  • для лучшего сна использовать беруши, белый шум, плотные шторы, прохладу,
  • сократить потребление кофе и алкоголя,
  • сократить потребление жирной, острой, тяжелой еды,
  • получать регулярную физическую нагрузку,
  • использовать дыхательные практики для расслабления перед сном,
  • отказаться от гаджетов за час до сна,
  • применять светотерапию - включать специальную лампу на 20 минут в день.

Недостаток света днем негативно сказывается как на бодрствовании, так и на ночном сне, так как сбиваются циркадные ритмы, уточнила врач в беседе с изданием «Доктор Питер».

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