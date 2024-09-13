Осенняя сонливость может указывать на заболевания - врач

Отчего возникает осенняя сонливость и как ее побороть? По словам врача, иногда сонливость осенью - признак серьезного заболевания.

Осенняя сонливость - частая жалоба людей, сонливость возникает на фоне сокращения светового дня, объяснила майер-терапевт, сомнолог и эксперт центра здоровья Verba Mayr Карина Агибалова.

Иногда сезонная сонливость указывает на наличие серьезных заболеваний, предупредила врач. В список таких недугов входят сахарный диабет, атеросклероз, анемия, сердечная недостаточность, онкологические заболевания.

Встревожиться стоит, если помимо сонливости появились сухость во рту и жажда, усилилось потоотделение, стало учащенным сердцебиение, пропал аппетит, изменился вес. В таких случаях, проблемы со здоровьем стоит обсудить с терапевтом.

При этом для большинства людей сонливость - сезонное явление, связанное с недостатком солнечного света. Как бороться с осенней сонливость?

Сомнолог рекомендует:

стараться бывать днем на улице,

нормализовать режим сна и бодрствования,

для лучшего сна использовать беруши, белый шум, плотные шторы, прохладу,

сократить потребление кофе и алкоголя,

сократить потребление жирной, острой, тяжелой еды,

получать регулярную физическую нагрузку,

использовать дыхательные практики для расслабления перед сном,

отказаться от гаджетов за час до сна,

применять светотерапию - включать специальную лампу на 20 минут в день.

Недостаток света днем негативно сказывается как на бодрствовании, так и на ночном сне, так как сбиваются циркадные ритмы, уточнила врач в беседе с изданием «Доктор Питер».