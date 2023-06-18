Врач рассказала, кому полезен кофе

По словам кардиолога, здоровый человек может пить до пяти чашек кофе в день. Более того, кофеин, содержащийся в напитке, может положительно влиять на сердечно-сосудистую систему

Здоровый человек может выпивать до пяти чашек черного кофе в день, если он чувствует себя нормально. Многие любят начинать утро с чашечки ароматного напитка или наслаждаться им на протяжении дня. Важно понимать, какие плюсы и минусы могут быть связаны с употреблением кофе. Об этом РИА Новости поговорили с врачом-кардиологом Юлией Маршинцевой.

"Уже доказано, что до пяти чашек кофе, именно чистого кофе, без сахара, молока и сливок, можно пить в день здоровым людям"

– врач

Согласно множеству исследований, кофе без добавок не приносит вреда здоровому сердцу. Более того, кофеин, содержащийся в напитке, может положительно влиять на сердечно-сосудистую систему. Он способствует расширению сосудов, что может помочь снизить артериальное давление и улучшить кровоток.

Кроме того, черный кофе может способствовать снижению уровня холестерина в крови благодаря своим антиоксидантам, что, в свою очередь, может уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования также показывают, что регулярное употребление кофе может снизить вероятность развития диабета благодаря положительному воздействию на обмен веществ.

Некоторые данные указывают на то, что кофе может снизить риск определенных видов рака, таких как рак печени и кишечника. Антиоксиданты в кофе могут помочь бороться со свободными радикалами и предотвратить развитие онкологических заболеваний.

Таким образом, для здорового человека употребление до пяти чашек черного кофе в день может быть полезным. Тем не менее, стоит помнить, что реакция на кофеин у всех разная, поэтому важно следить за своим состоянием после его употребления.