10 причин, по которым стоит включить ходьбу в свою жизнь

1 .Ходьба полезна для сердца
Ходьба снижает риск сердечных заболеваний и повышенного артериального давления. Если вы ходите быстро, вы также улучшаете свою кардиореспираторную систему.
2. Ходьба укрепляет кости
Во время ходьбы вы несете вес всего своего тела. Это означает, что прочность костей постепенно автоматически увеличивается. При ходьбе замедляется развитие остеопороза.
3. Мышцы и суставы становятся сильнее
Когда вы ходите часто и при этом с небольшим наклоном, вы мышцы конечностей и нижней части тела. По мере того, как мы становимся старше, мы должны стремиться сохранять баланс. Кроме того, повышается гибкость суставов.
4. Ходьба способствует регуляции инсулина
Прогулка после еды способствует лучшему контролю уровня сахара в крови. Это предполагает уменьшение накопления брюшного жира, который связан с болезнями сердца, диабетом и проблемами печени. Движение во время ходьбы улучшает реакцию организма на выработку им инсулина.
5. Ходьба замедляет старение
Исследователи из Университета Лестера сообщают о причинно-следственной связи между скоростью ходьбы и длиной теломер (теломеры — это концевые участки хромосом, защищающие ДНК в процессе деления клетки). С возрастом длина теломер уменьшается, что приводит к клеточному старению. Быстрая ходьба может увеличить продолжительность нашей жизни примерно на 16-20 лет. Чем больше вы ходите, тем меньше у вас шансов на преждевременную смерть по какой-либо причине.
6. Ходьба сжигает калории
Когда вы ходите, вы расходуете энергию. Это означает, что вы постоянно сжигаете калории, что делает ходьбу важным инструментом для похудения. Попробуйте гулять рано утром — вы обнаружите, что это поможет регулировать аппетит.
7. Ходьба поддерживает усвоение витамина D
Прогулки на свежем воздухе в хорошую погоду и пребывание на солнце также идеально подходят для усвоения витамина D. Предварительно стоит посоветоваться с врачом и сделать анализ на содержание витамина D в организме.
8. Ходьба укрепляет иммунную систему
Прогулки по лесу или парку могут привести к повышению в организме уровня антител IgA. Это антитела, покрывающие слизистые оболочки рта, носа и кишечника, помогая укрепить иммунную систему и здоровье легких.
9. Ходьба поддерживает правильное функционирование кишечника
Регулярная быстрая ходьба благотворно влияет на количество и разнообразие полезных бактерий в кишечнике, здоровье которого влияет на общее состояние организма.
10. Ходьба снимает стресс и напряжение
Помимо физической пользы, ходьба также имеет множество преимуществ для психического здоровья и социализации, поскольку физические упражнения — лучший антидепрессант. Прогулка дает ощущение цели и улучшает настроение, благодаря выбросу эндорфинов.
Ходьба — один из самых простых способов ежедневно двигаться. Это к тому же бесплатно, и занятия ходьбой вы можете настроить в соответствии со своими потребностями и графиком.