10 причин, по которым стоит включить ходьбу в свою жизнь

Ходьба — низкоинтенсивная аэробная деятельность с многочисленными преимуществами и минимальным негативным воздействием на организм. Во многих исследованиях, посвященных пользе ходьбы, упоминаются позитивные свойства, причем как для тела, так и для души. Рассмотрим 10 самых важных.

1 .Ходьба полезна для сердца

Ходьба снижает риск сердечных заболеваний и повышенного артериального давления. Если вы ходите быстро, вы также улучшаете свою кардиореспираторную систему.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

2. Ходьба укрепляет кости

Во время ходьбы вы несете вес всего своего тела. Это означает, что прочность костей постепенно автоматически увеличивается. При ходьбе замедляется развитие остеопороза.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

3. Мышцы и суставы становятся сильнее

Когда вы ходите часто и при этом с небольшим наклоном, вы мышцы конечностей и нижней части тела. По мере того, как мы становимся старше, мы должны стремиться сохранять баланс. Кроме того, повышается гибкость суставов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

4. Ходьба способствует регуляции инсулина

Прогулка после еды способствует лучшему контролю уровня сахара в крови. Это предполагает уменьшение накопления брюшного жира, который связан с болезнями сердца, диабетом и проблемами печени. Движение во время ходьбы улучшает реакцию организма на выработку им инсулина.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

5. Ходьба замедляет старение

Исследователи из Университета Лестера сообщают о причинно-следственной связи между скоростью ходьбы и длиной теломер (теломеры — это концевые участки хромосом, защищающие ДНК в процессе деления клетки). С возрастом длина теломер уменьшается, что приводит к клеточному старению. Быстрая ходьба может увеличить продолжительность нашей жизни примерно на 16-20 лет. Чем больше вы ходите, тем меньше у вас шансов на преждевременную смерть по какой-либо причине.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

6. Ходьба сжигает калории

Когда вы ходите, вы расходуете энергию. Это означает, что вы постоянно сжигаете калории, что делает ходьбу важным инструментом для похудения. Попробуйте гулять рано утром — вы обнаружите, что это поможет регулировать аппетит.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

7. Ходьба поддерживает усвоение витамина D

Прогулки на свежем воздухе в хорошую погоду и пребывание на солнце также идеально подходят для усвоения витамина D. Предварительно стоит посоветоваться с врачом и сделать анализ на содержание витамина D в организме.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

8. Ходьба укрепляет иммунную систему

Прогулки по лесу или парку могут привести к повышению в организме уровня антител IgA. Это антитела, покрывающие слизистые оболочки рта, носа и кишечника, помогая укрепить иммунную систему и здоровье легких.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

9. Ходьба поддерживает правильное функционирование кишечника

Регулярная быстрая ходьба благотворно влияет на количество и разнообразие полезных бактерий в кишечнике, здоровье которого влияет на общее состояние организма.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

10. Ходьба снимает стресс и напряжение

Помимо физической пользы, ходьба также имеет множество преимуществ для психического здоровья и социализации, поскольку физические упражнения — лучший антидепрессант. Прогулка дает ощущение цели и улучшает настроение, благодаря выбросу эндорфинов.

Ходьба — один из самых простых способов ежедневно двигаться. Это к тому же бесплатно, и занятия ходьбой вы можете настроить в соответствии со своими потребностями и графиком.