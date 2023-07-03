Секреты бодрости по утрам раскрыл врач

Как быть бодрым по утрам? Основные правила перечислил невролог. Большое значение для утренней бодрости имеют свежий воздух и свет.

Многие жители России осенью страдают от сонливости, им сложно просыпаться по утрам. Чувствовать себя бодрым с утра можно, если наладить гигиену сна и следить за режимом, поделился врач-невролог Владимир Мартынов.

"Чтобы быть бодрым с утра, важен правильный режим и ритуалы. Постепенное пробуждение, небольшой заряд физической активности, стакан воды и, конечно, завтрак – ключевые факторы для бодрости"

– врач

Вечером спальню нужно хорошо проветрить, воздух должен быть прохладным. Утром проснуться и взбодриться поможет утренний свет - лучи активизируют выработку кортизола и снимут сонливость, пояснил он в беседе с РИА Новости.