Вестник Кавказа

Секреты бодрости по утрам раскрыл врач

Секреты бодрости по утрам раскрыл врач
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Как быть бодрым по утрам? Основные правила перечислил невролог. Большое значение для утренней бодрости имеют свежий воздух и свет.

Многие жители России осенью страдают от сонливости, им сложно просыпаться по утрам. Чувствовать себя бодрым с утра можно, если наладить гигиену сна и следить за режимом, поделился врач-невролог Владимир Мартынов.

"Чтобы быть бодрым с утра, важен правильный режим и ритуалы. Постепенное пробуждение, небольшой заряд физической активности, стакан воды и, конечно, завтрак – ключевые факторы для бодрости"

– врач

Вечером спальню нужно хорошо проветрить, воздух должен быть прохладным. Утром проснуться и взбодриться поможет утренний свет - лучи активизируют выработку кортизола и снимут сонливость, пояснил он в беседе с РИА Новости.

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