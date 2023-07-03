Победители и призеры спортивных соревнований нередко становятся кумирами для молодых людей, но редко кто думает о том, что все эти рекорды были бы невозможны без тренеров, ставших для многих атлетов вторыми родителями. Один из таких наставников - тренер Юрия Власова и кумир Арнольда Шварценеггера, тяжелоатлет Сурен Богдасаров.

Богдасаров в Узбекистане

Сурен Петросович Богдасаров родился 10 мая 1920 года в Ташкенте в рабочей семье. О своем детстве будущий прославленный тренер говорил всего два слова – счастливое и беззаботное. Отец Сурена был человеком мудрым и спокойным, учил сына находить подход к окружающим, быть честным и стремиться к справедливости. Эти качества и легли в основу будущей тренерской работы Богдасарова. Впервые Сурен взялся за гриф штанги в 13 лет. Он не обладал внушительными атлетическими данными, зато горел желанием стать силачом. Еще тогда Сурен сформировал для себя один из базовых принципов: сильный человек это добрый человек. При этом он подолгу пропадал в библиотеке - читал монографии по истории и классику литературы.

Богдасаров в армии

Кажется, что сама судьба вела его не к кубкам и наградам, а к тренерской профессии. Отличник в учебе , в 16 лет он стал чемпионом УзССР, выжав в полулегком весе (до 60 кг) двумя руками 80 кг. Окончив школу в 1939 году, Богдасаров поступил в политехнический институт, но не успел его окончить, поскольку был призван в армию с зачислением в 10-й легкий танковый полк в составе Туркестанского Военного округа (ТуркВО) в городе Чирчик. Армейский распорядок позволял свободно заниматься спортом, и скоро он был назначен ответственным за физическое воспитание взвода. Умение вдохновлять и формировать спортивные коллективы повлияло на решение армейского руководства оставить Сурена в Узбекистане, хотя шла Великая Отечественная война.

Богдасаров в сборной

Послевоенные годы способствовали оживлению спортивной жизни. В 1946 году Советский Союз вступил в Международную федерацию тяжелой атлетики, получив право на участие в мировых первенствах. Советская спортивная школа стала испытывать новые методики тренировок, появились новые упражнения. Атлеты стали обращать больше внимания на развитие мышц туловища и ног. В это время Сурен Богдасаров стал инструктором по спорту в окружном доме Советской армии в Ташкенте, а в 1947 году - бронзовым призером чемпионата СССР и был включен состав советской сборной, которую с тех пор сопровождал на всех международных соревнованиях, включая олимпийские игры.

Богдасаров – тренер Юрия Власова

В начале 1954 года Богдасаров был переведен в Москву на должность тренера в ЦСКА. К тому времени успехи советской сборной впечатляли, но не в супертяжелом весе. Перед тренерским штабом поставили задачу найти тяжеловеса, который бы смог завоевывать золото чемпионатов и олимпиад. В 1957 году таким атлетом оказался ученик академии Жуковского, 19-летний Юрий Власов, который позже ставал кумиром многих молодых спортсменов, в том числе звезды американского кино Арнольда Шварценеггера. Под тренерским руководством Богдасарова Власов станет многократным чемпионом и призером всесоюзных и международных состязаний, а также золотым призером XVII летних Олимпийских игр в Риме.

Рецепты силы и здоровья от Сурена Богдасарова

Особую известность заслуженный тренер Советского Союза приобрел благодаря публикациям в советской спортивной периодической печати. Вот его рекомендации:

Профилактические упражнения позволяют избежать травм и сводят к минимуму вредные последствия нагрузок на позвоночный столб.

Ежедневно делать 100-200 наклонов вперед и вниз, чтобы избежать болей в поясничном отделе. Это упражнение стимулирует работу внутренних органов и является своего рода самомассажем.

Умеренное потребление еды, полноценный сон и отдых. Мышцы и суставы ежедневно должны работать.

Утренняя зарядка в среднем должна длиться 40-50 минут и включать в себя вращения головой в левую и правую стороны по 10-15 минут в каждую сторону, а также полуприседания с опорой рук о подоконник 100-150 раз.

В течение дня нужно вновь выполнить приседание 100-150 раз, сгибание и разгибание рук с опорой о подоконник. Руки на ширине плеч по 10-20 раз. В двух-трех подходах. Можно повторить наклоны туловища, доведя их до дневной нормы.

Обязательно чтение художественной литературы - 30-50 страниц за 4 часа до сна.

Завтрак в 8 часов, обед в 12.00, ужин - в 19.00. Без переедания.

Ежедневная ходьба пешком на 3-4 км. Можно ходить по комнате.

Каждый человек ежедневно должен находиться в вертикальном положении 1,5 -2 часа. Это важно для желудочно-кишечного тракта.

Убеждения Сурена Богдасарова

Сурен Богдасаров полагал, что тренер обязан знать своих подчиненных со всех сторон, а при оценке деятельности того или иного спортсмена высокого класса всегда обращать внимание на его личный вклад в развитие тяжелой атлетики, патриотизм, трудолюбие и преданность спорту.