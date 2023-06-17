Рафаэль Чимишкян – гордость Тбилиси и олимпийский чемпион Хельсинки

XV Летние Олимпийские игры в Хельсинки стали знаковыми в истории советского спорта. Впервые атлеты из СССР были допущены на мировое состязание подобного уровня. Сборная заняла второе место в неофициальном командном зачете.

Немало известных атлетов не смогли принять участие в состязаниях, для других дебютные для страны игры стали личным дебютом и одной из самых ярких побед. Среди них - чемпион Советского Союза, тяжелоатлет Рафаэль Чимишкян.

Силач с берегов Куры

Рафаэль Аркадьевич Чимишкян родился 29 марта 1926 года в Тифлисе в семье железнодорожника Аркадия Макаровича и домохозяйки Нины Александровны. Детство, как и вся жизнь будущего олимпийского чемпиона, прошли в грузинской столице. Отец часто брал мальчика на работу, поэтому Рафаэль тоже хотел связать свою жизнь с железной дорогой. Его старший брат выбрал профессию военного, и Рафо (так называли его соседские ребята) даже не помышлял о том, чтобы посвятить себя тяжелой атлетике.

Все случилось спонтанно в конце лета 1946 года. Играющий с друзьями на берегу Куры Рафо не заметил, что за их юношескими состязаниями наблюдал Валентин Янкович – известный в ГрССР борец. Он и пригласил 17-летнего Рафаэля в спортивный клуб "Динамо". Поначалу Чимишкян отнесся к предложению скептически, но узнав, что клубе тренировались советские тяжелоатлеты, чемпионы Владимир Светилко, Моисей Касьянник, а также Мамия Жгенти, согласился.

Тяга к достижениям

Феноменальную тягу Рафаэля Чимишкяна к достижениям отмечали все, кто работал с ним. Его первый и единственный тренер, заслуженный мастер спорта СССР Павел Александрович Гумашян отмечал в подопечном исключительную исполнительность. Рафаэлю стоило только увидеть достижения других атлетов, чтобы тут же по-спортивному разозлиться и работать с большим усердием. Правда, в первое время мало кто мог поверить, что невысокого роста парень обладает столь внушительной силой. Все сомнения развеялись, когда на глазах тренера он с легкостью несколько поднял штангу весом 40 кг.

Гром и молния тяжелой атлетики

Профессиональный дебют атлета Чимишкяна состоялся через три месяца после его прихода в клуб. В декабре 1946 года он участвовал в чемпионате СССР в Горьком. Молодой и неизвестный спортсмен вызывал недоумение у опытных и титулованных штангистов, но после этих состязаний, на которых он занял 9-е место, спортивный мир заговорил о нем как о "громе и молнии", ворвавшимися в мир тяжелой атлетики. Весной 1948 году в столице УССР, Чимишкян занял 6-место, а в августе того же года - второе место на юбилейной спартакиаде спортивного товарищества "Динамо" (Тбилиси).

Чемпион Советского Союза и Европы

В декабре 1948 года в Ленинграде состоялся командный чемпионат СССР, на котором 19-летний Чимишкян стал чемпионом Советского Союза. Скептики полагали, что у молодого спортсмена из Грузии просто не нашлось достойных оппонентов. Однако на первенстве в Воронеже ему удалось подтвердить звание одного из лучших советских штангистов. Потом были соревнования в Челябинске, Каунасе, Баку и, конечно, Тбилиси, где он неизменно становился лучшим. Предтечей триумфа в Хельсинки стали победа на чемпионате Европы в Париже (1950) и три рекорда на Всемирном фестивале молодежи в Берлине (1951).

Чемпион Хельсинки

Олимпийское первенство стало чуть ли не главной драмой в жизни Рафаэля Чимишкяна. По воспоминаниям чемпиона, ему было сложнее преодолеть равнодушие спортивных чиновников, чем обойти соперников. Поскольку это были первые Олимпийские игры для Советского Союза, к составу сборной относились придирчиво. Рафаэлю предстояло одолеть не только именитых зарубежных спортсменов, но и более титулованных соотечественников, которым прочили золото игр. Но он сумел победить, взойдя на олимпийский пьедестал.

Хороший человек – хороший спортсмен

В жизни Рафаэля Чимишкяна было много побед. После Олимпиады он неоднократно брал золото чемпионатов Европы и мира. Прожив всю жизнь в Тбилиси он судил многочисленные спортивные мероприятия. Наиболее теплые воспоминания всегда были связаны со спортсменами, с которыми ему довелось вместе тренироваться. Секретов успеха у Рафаэля Чимишкяна никогда не было. Однако он часто повторял:

Хороший спортсмен, прежде всего, должен быть хорошим человеком.