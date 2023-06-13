Национализм лишает Армению спорта

Армения не сможет принять Чемпионат мира по тяжелой атлетике. Такое решение вынесла Международная федерация тяжелой атлетики, приняв во внимание сожжение флага Азербайджана одним из организаторов проведения европейского первенства в Ереване в апреле этого года. Страна, дискриминирующая гостей по их национальности, не может принимать международные турниры.

Закономерным шагом стало озвученное на днях решение Международной федерации тяжелой атлетики отказать Армении в праве на проведение Чемпионата мира 2024 года. Вместо Еревана мировое первенство среди тяжелоатлетов примет Манама (Бахрейн). Руководство федерации и не могло выбрать другой вариант после того, что произошло в Армении во время апрельского чемпионата Европы по тяжелой атлетике.

Напомним, тогда события развивались будто бы в позитивном ключе: власти Армении гарантировали безопасность тяжелоатлетам из Азербайджана, и в Ереван прибыла большая команда азербайджанских спортсменов. Однако на церемонии открытия европейского первенства, когда на сцену был вынесен азербайджанский флаг, государственный символ АР сначала был освистан публикой, а затем подожжен и похищен – причем не каким-то случайным националистом из зрителей, а одним из организаторов чемпионата.

Азербайджанская делегация справедливо решила, что если принимающая сторона не может обеспечить безопасность даже флага на то недолгое время, что он должен был находиться на сцене, то и никаких реальных гарантий защиты спортсменов от нападения националистов тоже нет. Поэтому на следующий день тяжелоатлетам из Азербайджана, имевшим полное право соревноваться за медали европейского первенства, пришлось покинуть территорию Армении. Угрозы их жизням были слишком велики.

Спорт должен быть вне политики, однако для армянских националистов не существует ничего, кроме ненависти к соседям. Потому и был предопределен вердикт Международной федерации тяжелой атлетики: если Ереван не в состоянии предоставить безопасные условия для соревнований одной национальной команде, значит, он в принципе не может это делать. Никакой дискриминации соревнующихся по воле страны-организатора быть не должно – это общий принцип любых международных соревнований, так что можно ожидать, что европейские и мировые первенства и по другим дисциплинам будут запрещены для Армении.

Справедливое наказание Армении

Директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" назвал решение Международной федерации тяжелой атлетики справедливым.

"Во-первых, Армения как страна-организатор соревнований не имеет возможности обеспечить безопасность спортсменов. Во-вторых, в федерации приняли во внимание, что азербайджанский флаг был подожжен не случайно. Та провокация стала одним из проявлений систематической политикой руководства Армении по разжиганию ненависти к Азербайджану и ко всему азербайджанскому", - сказал он.

"Я думаю, в решении тяжелоатлетической федерации мы видим реакцию не только на неспособность обеспечить системную безопасность турнира, но и на многолетнюю, организованную пропаганду ненависти к Азербайджану, которую хорошо видно, например, в армянских СМИ. Спортивные функционеры, вероятно, сравнили две страны и поняли, тем более что Азербайджан проводит довольно много международных турниров, и поняли, что Армении доверять соревнования нельзя", - подчеркнул Сергей Марков.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Скажем, армянские церкви в Азербайджане не разрушаются, стоят в сохранности под защитой азербайджанского государства и ждут, когда армяне получат азербайджанские паспорта и вернутся в города. В то же время в оккупированном Агдаме мечети были уничтожены, в других находившихся под оккупацией азербайджанских городах – превращены в хлев, что совершенно недопустимо. Я думаю, решение федерации было связано и с оценкой такой реальности", - добавил политолог.

По оценке эксперта, подобное негативное подкрепление может помочь Армении в снижении градуса национализма и тюркофобии в элитах и среди населения. "Это будет способствовать тому, что постепенно станет снижаться уровень разжигания ненависти к Азербайджану", - заключил Сергей Марков.