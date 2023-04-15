Азербайджанская сборная отказалась от участия в ЧЕ по тяжелой атлетике в Ереване

Опубликовано: 10:11, 15 апр 2023 (UTC+3 MSK)

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Азербайджанские спортсмены не будут участвовать в ЧЕ по тяжелой атлетике в Ереване, принято решение об их возвращении на родину, пишут азербайджанские СМИ со ссылкой на совместное заявление министерства молодежи и спорта Азербайджана и Национального олимпийского комитета.

После инцидента в Ереване с сожжением флага Азербайджана, произошедшего накануне, сборная Азербайджана по тяжелой атлетике решила не принимать участие в Чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в эти дни в столице Армении.

Для азербайджанской сборной были забронированы билеты на рейс Ереван-Анталья, и в 02:55 ее члены должны были вылететь в Турцию, а затем и в Баку, однако под предлогом "безопасности" сборную не выпустили из отеля, по сути оставив ее в заложниках после отказа от участия в соревнованиях.

Азербайджан в совместном заявлении министерства молодежи и спорта Азербайджана и Национального олимпийского комитета призвал Европейскую федерацию тяжелой атлетики ввести санкции против Армении. Также в заявлении отмечается, что принято решение о возвращении азербайджанских спортсменов из Еревана на родину.

"Мы призываем международное сообщество, международные спортивные организации резко осудить этот варварский поступок. А также призываем Европейскую федерацию тяжелой атлетики ввести санкции против Армении. Считаем, что произошедшее свидетельствует о неспособности Армении проводить международные спортивные соревнования, обеспечивать безопасность спортсменов", - говорится в документе.

Министерство иностранных дел Азербайджана уже осудило поджог азербайджанского флага на открытии Чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване, написал на своей странице в Twitter пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Осуждаем сожжение национального флага Азербайджана на церемонии открытия Чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Армении. Вызывает беспокойство тот факт, что организаторы не предприняли никаких мер безопасности против подобных акций ненависти. Виновные должны быть соответственно наказаны!", - отметил он.

Напомним, накануне на открытии чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Ереване, была совершен очередная провокация против Азербайджана: после появления азербайджанских спортсменов публика стала свистеть, а затем один из зрителей поджег азербайджанский флаг. Все это происходило на глазах премьер-министра Армении Никола Пашиняна, лично открывавшего мероприятие, на котором присутствовали президенты Всемирной и европейской федераций по тяжелой атлетике Мухаммед Джалуд и Антонио Конфлитти.