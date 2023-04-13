Множество сюрпризов ожидает зрителей во время церемонии открытия европейского первенства по тяжелой атлетике в Ереване, сообщил руководитель оргкомитета ЧЕ Араик Арутюнян.
Он заверил, что сегодня Ереван полностью готов к старту и проведению спортивного мероприятия. Также Глава оргкомитета добавил, что проведение турнира - дело непростое.
Далее Арутюнян заявил, что армянская сторона предоставит спортсменам из Азербайджана, которые примут участие в соревнованиях, гарантии перед приездом в республику.
В свою очередь главы Европейской и Всемирной федераций тяжелой атлетики Антонио Конфлитти Мохаммед Джалуд высоко оценили подготовку Еревана к предстоящему спортивному мероприятию. Оба выразили уверенность, что европейский турнир будет выделяться из аналогичных соревнований.
В заключение Джалуд добавил, что после такой подготовки к чемпионату Европы Армения может претендовать на проведение мирового первенства по тяжелой атлетике.