Опубликовано: 15:20, 13 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Организаторы чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Армении подготовили для поклонников ряд сюрпризов. В Федерации спорта высоко оценили подготовку Еревана к турниру.

Множество сюрпризов ожидает зрителей во время церемонии открытия европейского первенства по тяжелой атлетике в Ереване, сообщил руководитель оргкомитета ЧЕ Араик Арутюнян.

Он заверил, что сегодня Ереван полностью готов к старту и проведению спортивного мероприятия. Также Глава оргкомитета добавил, что проведение турнира - дело непростое.

Далее Арутюнян заявил, что армянская сторона предоставит спортсменам из Азербайджана, которые примут участие в соревнованиях, гарантии перед приездом в республику.

В свою очередь главы Европейской и Всемирной федераций тяжелой атлетики Антонио Конфлитти Мохаммед Джалуд высоко оценили подготовку Еревана к предстоящему спортивному мероприятию. Оба выразили уверенность, что европейский турнир будет выделяться из аналогичных соревнований.

В заключение Джалуд добавил, что после такой подготовки к чемпионату Европы Армения может претендовать на проведение мирового первенства по тяжелой атлетике.