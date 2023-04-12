Азербайджанские тяжелоатлеты выступят на ЧЕ в Ереване

Опубликовано: 11:16, 12 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сборная Азербайджана выступит на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который пройдет в столице Армении Ереване. Страну представят четыре спортсмена, им будут предоставлены особые гарантии безопасности.

Азербайджанская тяжелоатлетическая сборная на предстоящем континентальном первенстве, которое пройдет в столице Армении Ереване с 15 по 23 апреля, будет представлена четырьмя спортсменами – среди мужчин в весе 67 кг выступит Иса Рустамов, 73 кг - Омар Джавадов, 102 кг - Али Шукурлу. Среди женщин в весе 49 кг выступит Назиля Исмаилова, сообщили в Национальной федерации тяжелой атлетики страны.

Организаторы чемпионата предоставили особые гарантии безопасности азербайджанским тяжелоатлетам, которые намерены выступить на предстоящем турнире, передает Sputnik Азербайджан.

Пока остается открытым вопрос, как сборная Азербайджана будет добираться до места проведения соревнований, однако радует то, что это будет уже вторым их выступлением в армянской столице: напомним, на чемпионате Европы по дзюдо среди молодежи в 2009 году золотую медаль в Ереване выиграл азербайджанский дзюдоист Эльмар Гасымов.