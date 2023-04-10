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Гимнастка из Азербайджана стала лучшей на Гран-при во Франции

Гимнастка из Азербайджана стала лучшей на Гран-при во Франции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завоевала золото, серебро и бронзу на Международном Гран-при во Франции. Медаль высшей пробы команде страны принесла Зохра Агамирова.

Азербайджанские гимнастки  успешно выступили на 34-ом Международном Гран-при во французском Тье.

Зохра Агамирова завоевала золото в упражнении с булавами и серебро в программе с обручем и мячом. Также она стала обладательницей серебряной медали в многоборье.

В групповых упражнениях азербайджанская сборная в составе Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадоойа, Камиллы Алиевой, Зейнаб Гумметовой, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной в упражнении с тремя лентами и двумя мячами стали обладательницами серебряной награды. Также им досталась бронза за исполнение композиции с пятью обручами.

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