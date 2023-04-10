Гимнастка из Азербайджана стала лучшей на Гран-при во Франции

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завоевала золото, серебро и бронзу на Международном Гран-при во Франции. Медаль высшей пробы команде страны принесла Зохра Агамирова.
Азербайджанские гимнастки успешно выступили на 34-ом Международном Гран-при во французском Тье.
Зохра Агамирова завоевала золото в упражнении с булавами и серебро в программе с обручем и мячом. Также она стала обладательницей серебряной медали в многоборье.
В групповых упражнениях азербайджанская сборная в составе Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадоойа, Камиллы Алиевой, Зейнаб Гумметовой, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной в упражнении с тремя лентами и двумя мячами стали обладательницами серебряной награды. Также им досталась бронза за исполнение композиции с пятью обручами.