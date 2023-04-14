Флаг Азербайджана подожгли на ЧЕ по тяжелой атлетике в Ереване

Возмутительная антиазербайджанская провокация была совершена сегодня на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване.
Сначала когда на сцену вынесли флаг Азербайджана, присутствующая в зале публика освистала его.
Потом неизвестный зритель выбежал в пространство перед сценой, где стояла представительница Азербайджана с флагом, поджег его, вырвал из рук девушки и стал убегать. В итоге его все же остановили представители службы безопасности, хотя и действовали они несколько вяло. Вместе со злоумышленниками они скрылись за дверями.
Позже стало известно, что акт вандализма совершил дизайнер Арам Николян, который вдобавок, по предварительной информации, участвовал в подготовке шоу.
Армянские СМИ уточняют, что вместо поврежденного флага был предоставлен новый, который вернули на место.
Уголовное дело
Как сообщил адвокат Александр Кочубаев, вандала задержали и доставили в отдел полиции, запущено уголовное производство по факту хулиганства.