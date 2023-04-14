Флаг Азербайджана подожгли на ЧЕ по тяжелой атлетике в Ереване

Опубликовано: 22:26, 14 апр 2023 (UTC+3 MSK)

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Провокация против Азербайджана совершена на открытии чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Ереване. После появления представителей Азербайджана публика стала свистеть, а затем один из зрителей поджег азербайджанский флаг.

Возмутительная антиазербайджанская провокация была совершена сегодня на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване.

Сначала когда на сцену вынесли флаг Азербайджана, присутствующая в зале публика освистала его.

Потом неизвестный зритель выбежал в пространство перед сценой, где стояла представительница Азербайджана с флагом, поджег его, вырвал из рук девушки и стал убегать. В итоге его все же остановили представители службы безопасности, хотя и действовали они несколько вяло. Вместе со злоумышленниками они скрылись за дверями.

Позже стало известно, что акт вандализма совершил дизайнер Арам Николян, который вдобавок, по предварительной информации, участвовал в подготовке шоу.

Армянские СМИ уточняют, что вместо поврежденного флага был предоставлен новый, который вернули на место.

Уголовное дело

Как сообщил адвокат Александр Кочубаев, вандала задержали и доставили в отдел полиции, запущено уголовное производство по факту хулиганства.