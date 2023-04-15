Азербайджанские тяжелоатлеты покинули Армению после осквернения флага

Опубликовано: 16:27, 15 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сборная Азербайджанской Республики по тяжелой атлетике покинула сегодня территорию Армении. Ранее азербайджанские спортсмены отказались участвовать в ЧЕ по тяжелой атлетике в Ереване в связи с осквернением флага Азербайджанской Республики на церемонии открытия. В настоящее время они находятся в Грузии, откуда вылетят в Баку.

Как сообщили сегодня днем в Минспорта Азербайджанской Республики, азербайджанские тяжелоатлеты, принявшие решение не участвовать в ЧЕ по тяжелой атлетике в Ереване, уже покинули территорию Республики Армения.

Напомним, что накануне один из местных организаторов ЧЕ по тяжелой атлетике Арам Николян во время церемонии открытия турнира поджег флаг Азербайджанской Республики и унес его со сцены. Прибывшая за два дня до этого в Ереван азербайджанская сборная решила отказаться от соревнований в связи с данной политической и националистической провокацией принимающей стороны.

Поскольку между Арменией и Азербайджаном нет ни авиационного, ни автомобильного сообщения, сборная выехала из Еревана на автобусе в Грузии. Известно, что в данный момент автобус с азербайджанскими тяжелоатлетами уже пересек армяно-грузинскую границу и приближается к Тбилиси.

Из Тбилиси в Баку спортсмены вылетят авиарейсом в 20:20 по московскому времени.

Азербайджан на уровне МИД и спортивных организаций обратился к международному сообществу с призывом осудить эту агрессивную антиазербайджанскую акцию и защитить мировой спорт от политики национальной ненависти.