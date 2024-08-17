Как защитить печень перед праздниками?

Важным шагом для поддержания работы печени врачи считают правильное питание. Они настаивают на профилактике как основе нормального функционирования организма. Расскажем, какие продукты защищают печень.

Печень выводит токсины из крови, способствует перевариванию пищи, вырабатывая необходимые биохимические вещества, запасает витамины, является «винтиком» иммунной системы

Кристина Линденмейер, гастроэнтеролог, специализирующийся на гепатологии и питании в Кливлендской клинике:

Печень — один из самых известных органов, способных к самовосстановлению. Если у вас инфекция или вы получили травму, возможно, пока вы ведете здоровый образ жизни и правильно питаетесь, ваша печень сможет восстановиться сама.

Кофе

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Кофеин оказывает положительное влияние на людей с хроническими заболеваниями печени.

Есть множество доказательств пользы кофе для печени. Он снижает уровень ферментов печени, что позволяет предположить, что он уменьшает воспаление в печени

- доктор Линденмейер.

Людям с жировой болезнью печени рекомендуется выпивать до трех чашек кофе в день. Но даже тем, у кого не диагностированы проблемы с печенью, чашка кофе также помогает улучшить функцию печени. При этом кофе должен быть черным, без сахара и молока.

Чай

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Врачи советует зеленый чай. Однако, насколько сильна роль чая в сравнении с кофе в деле профилактики работы печени, пока не известно.

Рыба и курица

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Одна из важнейших задач печени - переработка различных белков, жиров и углеводов. Поэтому в рацион следует включать полезные белки, присутствующие в мясе рыбы и курицы.

Печень нуждается в строительных блоках для производства белков, необходимых для нормального функционирования организма. Поэтому важно потреблять достаточное количество нежирного белка

— Линденмайер.

Тем, кто избегает продуктов животного происхождения, она предлагает включить в продуктовую корзину чечевицу, орехи и горох.

Оливки и оливковое масло

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Короли средиземноморской диеты также входят в перечень суперпродуктов для печени. Оливки богаты витамином Е и антиоксидантами, которые питают печень.

Оливковое мало повышает уровень хорошего холестерина, который защищает не только сердце, но и работает против жировой болезни печени

— специалист из Кливлендской клиники.

Листовые овощи

Витамин К способствует синтезу веществ, оказывающих благоприятное воздействие на факторы свертывания крови. Листовые овощи, такие как шпинат, содержат много именно этого витамина. Кроме того, в них есть глутатион, антиоксидант, который также полезен для печени. Помимо шпината, в рацион питания следует включать капусту, салат и т.д. Из ягод подобными качествами обладает черника.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Овсянка

Клетчатка играет ключевую роль в лечении желудочно-кишечных заболеваний. По словам доктора Линденмейер, наиболее распространенными являются жалобы на запоры, от которых часто страдают пациенты с хроническими заболеваниями печени.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В долгосрочной перспективе эта проблема может привести к накоплению токсинов. Овсяная крупа, богатая растворимой клетчаткой, называемой бета-глюканами, должна стать обязательной в перечне продуктов, оказывающих профилактическое действие на нашу печень и гарантирующая защиту организма от ожирений и воспалений.