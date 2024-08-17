Как защитить печень перед праздниками?

Печень выводит токсины из крови, способствует перевариванию пищи, вырабатывая необходимые биохимические вещества, запасает витамины, является «винтиком» иммунной системы
Кристина Линденмейер, гастроэнтеролог, специализирующийся на гепатологии и питании в Кливлендской клинике:
Печень — один из самых известных органов, способных к самовосстановлению. Если у вас инфекция или вы получили травму, возможно, пока вы ведете здоровый образ жизни и правильно питаетесь, ваша печень сможет восстановиться сама.
Кофе
Кофеин оказывает положительное влияние на людей с хроническими заболеваниями печени.
Есть множество доказательств пользы кофе для печени. Он снижает уровень ферментов печени, что позволяет предположить, что он уменьшает воспаление в печени
- доктор Линденмейер.
Людям с жировой болезнью печени рекомендуется выпивать до трех чашек кофе в день. Но даже тем, у кого не диагностированы проблемы с печенью, чашка кофе также помогает улучшить функцию печени. При этом кофе должен быть черным, без сахара и молока.
Чай
Врачи советует зеленый чай. Однако, насколько сильна роль чая в сравнении с кофе в деле профилактики работы печени, пока не известно.
Рыба и курица
Одна из важнейших задач печени - переработка различных белков, жиров и углеводов. Поэтому в рацион следует включать полезные белки, присутствующие в мясе рыбы и курицы.
Печень нуждается в строительных блоках для производства белков, необходимых для нормального функционирования организма. Поэтому важно потреблять достаточное количество нежирного белка
— Линденмайер.
Тем, кто избегает продуктов животного происхождения, она предлагает включить в продуктовую корзину чечевицу, орехи и горох.
Оливки и оливковое масло
Короли средиземноморской диеты также входят в перечень суперпродуктов для печени. Оливки богаты витамином Е и антиоксидантами, которые питают печень.
Оливковое мало повышает уровень хорошего холестерина, который защищает не только сердце, но и работает против жировой болезни печени
— специалист из Кливлендской клиники.
Листовые овощи
Витамин К способствует синтезу веществ, оказывающих благоприятное воздействие на факторы свертывания крови. Листовые овощи, такие как шпинат, содержат много именно этого витамина. Кроме того, в них есть глутатион, антиоксидант, который также полезен для печени. Помимо шпината, в рацион питания следует включать капусту, салат и т.д. Из ягод подобными качествами обладает черника.
Овсянка
Клетчатка играет ключевую роль в лечении желудочно-кишечных заболеваний. По словам доктора Линденмейер, наиболее распространенными являются жалобы на запоры, от которых часто страдают пациенты с хроническими заболеваниями печени.
В долгосрочной перспективе эта проблема может привести к накоплению токсинов. Овсяная крупа, богатая растворимой клетчаткой, называемой бета-глюканами, должна стать обязательной в перечне продуктов, оказывающих профилактическое действие на нашу печень и гарантирующая защиту организма от ожирений и воспалений.