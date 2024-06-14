Вестник Кавказа

Что такое СДВГ у взрослых и у детей

Екатерина Винник
Что такое СДВГ у взрослых и у детей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В последнее время в мире всё чаще диагностируют синдром дефицита внимания и гиперактивности - СДВГ. Расскажем, что такое СДВГ, почему это не проблема воспитания и чем помочь при СДВГ.

На протяжении многих десятилетий общество в целом, и медицинское сообщество в частности, стигматизировало людей с СДВГ, считая их, в первую очередь, недостаточно воспитанными. Сегодня ситуация с информированностью об СДВГ улучшается, в том числе благодаря новым исследованиям и вниманию, которое уделяется этому состоянию.

Что такое СДВГ?

Синдром дефицита внимания и гиперактивности - это расстройство нейроразвития, которое влияет на то, как развивается и работает мозг. У людей с СДВГ проблемы с концентрацией внимания и усидчивостью, которая требуется в течение долгого периода времени. СДВГ влияет на те части мозга, которые отвечают за умение планировать, организовывать деятельность и выполнять задания. Людям с СДВГ сложно справляться с импульсами и эмоциями. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

СДВГ -  болезнь или нет? 

СДВГ -  одно из самых распространенных расстройств психического развития как среди детей, так среди взрослых. СДВГ включен в Международный справочник болезней, на который, в том числе, ориентируется и Россия. 

СДВГ - это генетическое заболевание? 

Что вызывает СДВГ до сих пор до конца непонятно. Эксперты, которые занимаются изучением болезни, считают, что в её основе - комбинация факторов, среди которых:  

  • Генетика: СДВГ нередко встречается у людей, которые приходятся друг другу родственниками. Если у родителя СДВГ, не исключено, что и у ребёнка он тоже будет. 
  • Преждевременные роды. Дети, которые рождаются на более ранних сроках, до 37 недели беременности, либо недоношенными в группе риска развития СДВГ. 
  • Люди, страдающие от эпилепсии также в группе риска. 
  • Повреждения головного мозга, полученные еще в утробе или в результате черепно-мозговой травмы, могут привести к развитию СДВГ. 

СДВГ - это аутизм или нет?

Расстройства артистического спектра (РАС) и СДВГ определённым образом связаны. СДВГ не входит в РАС, но у этих двух заболеваний есть общие симптомы. При этом наличие одного из этих расстройств увеличивает риск развития другого. Связь СДВГ и аутизма также прослеживается и в генетике: если у человека диагностирован аутизм, вероятнее всего, у кого-то из его близких родственников СДВГ. Несмотря на то, что СДВГ и аутизм определенным образом связаны, лечение и терапия у этих заболеваний разная: при аутизме фокус на развитие коммуникационных навыков, а при СДВГ - на улучшение внимания и организованности. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

СДВГ у взрослых и детей 

СДВГ может быть диагностирован как у взрослых, так и у детей. В большинстве случаев диагноз ставят в детстве, но с возрастом симптомы нередко сохраняются. СДВГ, как медицинское состояние, влияет на учёбу, работу, взаимоотношение с близкими и коллегами. 

  • Среди детей наиболее частые симптомы СДВГ - это гиперактивность и импульсивность, которые со временем начинают мешать учебе и общению с людьми. 
  • У подростков с СДВГ гиперактивность проявляется в беспокойстве и суетливости. Подростки с СДВГ более склонны к опасному поведению, в том числе употреблению запрещенных веществ. 
  • Взрослые с СДВГ страдают от невнимательности, беспокойства и импульсивности. Кроме того, они нередко раздражительны, нетерпеливы, плохо переносят стресс и склонны с частой смене настроения. 

СДВГ у мальчиков и девочек 

Чаще от СДВГ страдают мальчики, при этом симптомы у девочек и мальчиков разные. Для мальчиков свойственны гиперактивность и импульсивность, которые более заметны для родителей и учителей. Среди девочек СДВГ зачастую проявляется в виде невнимательности и низкой самооценки. Что касается девочек, гендерные ожидания в отношении того, каким должно быть поведение девочек, влияет на несвоевременное установление диагноза. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Симптомы СДВГ 

Симптомов СДВГ много, но все их можно разделить на три категории: гиперактивность, импульсивность и сложности с концентрацией внимания. Люди с СДВГ страдают от: 

  • невозможности сфокусироваться на определенных задачах
  • страдают от забывчивости 
  • легко отвлекаются 
  • не могут долгое время сохранять усидчивость 
  • перебивают других и болтают без умолку, либо не могут поддержать разговор 
  • не могут дождаться своей очереди 
  • постоянно делают ошибки в учебе и в работе 
  • не могут сфокусироваться на прослушивании аудио, чтении 
  • постоянно всё теряют 
  • отвлекаются на происходящее вокруг. 

Как диагностируют СДВГ? 

СДВГ диагностируют на основе симптомов, которые есть у ребёнка или взрослого, его истории и поведения. При диагностике СДВГ специалист должен исключить все другие возможные причины, вызывающие симптомы, похожие на симптомы СДВГ. Если вы считаете, что у вас или у вашего ребенка СДВГ, обращайтесь только к тому специалисту, который действительно занимается СДВГ, чтобы избежать ненужной стигматизации. 

Скорая помощь
© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Стигматизация СДВГ 

Очень долгое время как на Западе, так и в России считалось, что СДВГ - это не более чем проблема недостаточного воспитания ребёнка, а о взрослых с СДВГ даже речи не шло. По большому счёту, люди с СДВГ стигматизировались, то есть подвергались насмешкам и упрекам со стороны своего окружения, в первую очередь, из-за недостаточного информирования и понимания проблемы. Несмотря на то, что сегодня об СДВГ говорят довольно часто, нередко можно услышать, что СДВГ не существует, что это не настоящая болезнь и что она возникает из-за невнимательности родителей и плохого воспитания. Подобные убеждения ложные и лишь осложняют жизнь тех, кто страдает от СДВГ. Бороться с негативным восприятием СДВГ можно и нужно с помощью образования и информированности. 

Как лечат СДВГ 

Как детей, так и взрослых с СДВГ лечат с помощью медикаментов, психотерапии, а также коррекции образа жизни.  

  • Стимулирующие препараты хорошо помогают справиться с симптомами СДВГ, однако они нередко чреваты побочными эффектами, поэтому их прописывают с осторожностью и при крайней необходимости. 
  • Психотерапия позволяет человеку, страдающему от СДВГ, выработать новые стратегии поведения для снижения интенсивности симптомов гиперактивности или дефицита внимания. 
  • Регулярные физические упражнения, сбалансированное питание и  полноценный сон, ведение ежедневника и даже медитации помогают тем, у кого СДВГ. 
  • Немаловажна также и поддержка родных, друзей и групп взаимопомощи. 

Несмотря на то, что СДВГ влияет на все сферы жизни человека, многие с этим диагнозом проживают полноценную и успешную жизнь при условии корректного лечения и образа жизни. 

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