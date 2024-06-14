Что такое СДВГ у взрослых и у детей

В последнее время в мире всё чаще диагностируют синдром дефицита внимания и гиперактивности - СДВГ. Расскажем, что такое СДВГ, почему это не проблема воспитания и чем помочь при СДВГ.

На протяжении многих десятилетий общество в целом, и медицинское сообщество в частности, стигматизировало людей с СДВГ, считая их, в первую очередь, недостаточно воспитанными. Сегодня ситуация с информированностью об СДВГ улучшается, в том числе благодаря новым исследованиям и вниманию, которое уделяется этому состоянию.

Что такое СДВГ?

Синдром дефицита внимания и гиперактивности - это расстройство нейроразвития, которое влияет на то, как развивается и работает мозг. У людей с СДВГ проблемы с концентрацией внимания и усидчивостью, которая требуется в течение долгого периода времени. СДВГ влияет на те части мозга, которые отвечают за умение планировать, организовывать деятельность и выполнять задания. Людям с СДВГ сложно справляться с импульсами и эмоциями.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

СДВГ - болезнь или нет?

СДВГ - одно из самых распространенных расстройств психического развития как среди детей, так среди взрослых. СДВГ включен в Международный справочник болезней, на который, в том числе, ориентируется и Россия.

СДВГ - это генетическое заболевание?

Что вызывает СДВГ до сих пор до конца непонятно. Эксперты, которые занимаются изучением болезни, считают, что в её основе - комбинация факторов, среди которых:

Генетика: СДВГ нередко встречается у людей, которые приходятся друг другу родственниками. Если у родителя СДВГ, не исключено, что и у ребёнка он тоже будет.

Преждевременные роды. Дети, которые рождаются на более ранних сроках, до 37 недели беременности, либо недоношенными в группе риска развития СДВГ.

Люди, страдающие от эпилепсии также в группе риска.

Повреждения головного мозга, полученные еще в утробе или в результате черепно-мозговой травмы, могут привести к развитию СДВГ.

СДВГ - это аутизм или нет?

Расстройства артистического спектра (РАС) и СДВГ определённым образом связаны. СДВГ не входит в РАС, но у этих двух заболеваний есть общие симптомы. При этом наличие одного из этих расстройств увеличивает риск развития другого. Связь СДВГ и аутизма также прослеживается и в генетике: если у человека диагностирован аутизм, вероятнее всего, у кого-то из его близких родственников СДВГ. Несмотря на то, что СДВГ и аутизм определенным образом связаны, лечение и терапия у этих заболеваний разная: при аутизме фокус на развитие коммуникационных навыков, а при СДВГ - на улучшение внимания и организованности.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

СДВГ у взрослых и детей

СДВГ может быть диагностирован как у взрослых, так и у детей. В большинстве случаев диагноз ставят в детстве, но с возрастом симптомы нередко сохраняются. СДВГ, как медицинское состояние, влияет на учёбу, работу, взаимоотношение с близкими и коллегами.

Среди детей наиболее частые симптомы СДВГ - это гиперактивность и импульсивность, которые со временем начинают мешать учебе и общению с людьми.

У подростков с СДВГ гиперактивность проявляется в беспокойстве и суетливости. Подростки с СДВГ более склонны к опасному поведению, в том числе употреблению запрещенных веществ.

Взрослые с СДВГ страдают от невнимательности, беспокойства и импульсивности. Кроме того, они нередко раздражительны, нетерпеливы, плохо переносят стресс и склонны с частой смене настроения.

СДВГ у мальчиков и девочек

Чаще от СДВГ страдают мальчики, при этом симптомы у девочек и мальчиков разные. Для мальчиков свойственны гиперактивность и импульсивность, которые более заметны для родителей и учителей. Среди девочек СДВГ зачастую проявляется в виде невнимательности и низкой самооценки. Что касается девочек, гендерные ожидания в отношении того, каким должно быть поведение девочек, влияет на несвоевременное установление диагноза.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Симптомы СДВГ

Симптомов СДВГ много, но все их можно разделить на три категории: гиперактивность, импульсивность и сложности с концентрацией внимания. Люди с СДВГ страдают от:

невозможности сфокусироваться на определенных задачах

страдают от забывчивости

легко отвлекаются

не могут долгое время сохранять усидчивость

перебивают других и болтают без умолку, либо не могут поддержать разговор

не могут дождаться своей очереди

постоянно делают ошибки в учебе и в работе

не могут сфокусироваться на прослушивании аудио, чтении

постоянно всё теряют

отвлекаются на происходящее вокруг.

Как диагностируют СДВГ?

СДВГ диагностируют на основе симптомов, которые есть у ребёнка или взрослого, его истории и поведения. При диагностике СДВГ специалист должен исключить все другие возможные причины, вызывающие симптомы, похожие на симптомы СДВГ. Если вы считаете, что у вас или у вашего ребенка СДВГ, обращайтесь только к тому специалисту, который действительно занимается СДВГ, чтобы избежать ненужной стигматизации.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Стигматизация СДВГ

Очень долгое время как на Западе, так и в России считалось, что СДВГ - это не более чем проблема недостаточного воспитания ребёнка, а о взрослых с СДВГ даже речи не шло. По большому счёту, люди с СДВГ стигматизировались, то есть подвергались насмешкам и упрекам со стороны своего окружения, в первую очередь, из-за недостаточного информирования и понимания проблемы. Несмотря на то, что сегодня об СДВГ говорят довольно часто, нередко можно услышать, что СДВГ не существует, что это не настоящая болезнь и что она возникает из-за невнимательности родителей и плохого воспитания. Подобные убеждения ложные и лишь осложняют жизнь тех, кто страдает от СДВГ. Бороться с негативным восприятием СДВГ можно и нужно с помощью образования и информированности.

Как лечат СДВГ

Как детей, так и взрослых с СДВГ лечат с помощью медикаментов, психотерапии, а также коррекции образа жизни.

Стимулирующие препараты хорошо помогают справиться с симптомами СДВГ, однако они нередко чреваты побочными эффектами, поэтому их прописывают с осторожностью и при крайней необходимости.

Психотерапия позволяет человеку, страдающему от СДВГ, выработать новые стратегии поведения для снижения интенсивности симптомов гиперактивности или дефицита внимания.

Регулярные физические упражнения, сбалансированное питание и полноценный сон, ведение ежедневника и даже медитации помогают тем, у кого СДВГ.

Немаловажна также и поддержка родных, друзей и групп взаимопомощи.

Несмотря на то, что СДВГ влияет на все сферы жизни человека, многие с этим диагнозом проживают полноценную и успешную жизнь при условии корректного лечения и образа жизни.