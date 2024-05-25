Что такое буллинг и как его избежать?

Согласно статистике, треть молодых людей по всему миру - жертвы такого явления как буллинг. Что такое буллинг, каким он бывает и как с ним бороться - рассказываем в этом материале.

Что такое буллинг?

Простыми словами буллинг - это один из видов абьюза, который характеризуется целенаправленной и повторяющейся агрессией в отношении жертвы с целью заставить ее страдать и создать некомфортные условия жизнедеятельности. Зачастую буллинг совершается в отношении тех, кто слабее и даже беспомощен.

Что считается буллингом

Буллинг и конфликт между двумя людьми - разные вещи, хотя в ходе конфликта люди и могут прибегать к буллингу из-за неприязни друг к другу. Буллингом считаются следующие действия, которые повторяются из раза в раз:

попытки исключить жертву из группы (как онлайн, так и офлайн)

неприемлемое поведение в отношении жертвы: грубые жесты, многозначительные взгляды, обзывание, дразнение

распространение слухов и ложных сведений, негативная оценка кого-либо, в том числе в социальных сетях

намеренное преследование жертвы

запугивание жертвы.

Кто может стать жертвой буллинга?

Жертвой буллинга, как и остальных видов абьюза, может стать любой человек в любой среде: в школе, на работе, дома, в онлайн-сообществе и так далее. Буллинг бывает физическим, вербальным и эмоциональным, но во всех случаях его цель причинить дискомфорт жертве. Буллинг, который происходит на работе, называют моббинг, буллинг онлайн - это кибербуллинг. Буллинг в школе - наиболее частая форма буллинга.

За что буллят людей?

Буллинг исходит из желания доминировать над другими или улучшить свой социальный имидж или статус. Зачастую те, кто прибегают к буллингу, страдают от низкой самооценки и неуверенности в себе. Обычно взрослых и детей буллят за:

национальность

религию

пол

инвалидность.

Буллинг на работе или моббинг случается также из-за:

профессиональной зависти

неуверенности в себе и низкой самооценки

социальной зависти

личных качеств и характеристик.

Буллинг в школе может случиться вообще без особой причины, но, в том числе из-за ”неправильной” одежды, прически и внешнего вида, семьи, чрезмерного хвастовства своими достижениями.

Каким бывает буллинг?

Неважно, о буллинге или травле в какой среде идет речь, будь то буллинг в классе среди подростков или на работе, выделяют три вида этого абьюза по проявлению:

Буллинг открытый или прямой проявляется в виде физических действий: толкания, битья и т. п., а также вербальных действий: обзываний, оскорблений и обвинений. Скрытый или непрямой буллинг не такой откровенный, как открытый буллинг, но не менее болезненный. Такой вид буллинга часто происходит на работе. Скрытый буллинг не очевиден окружающим и характеризуется исключением жертвы из социальной группы, распространением слухов и ложной информации. Кибербуллинг - это буллинг, который практикуется с помощью технологий: в социальных сетях, мессенджерах, по электронной почте, на форумах и т.д. Кибербуллинг может быть анонимным и охватывать большую аудиторию. В частности, загруженные компрометирующие или высмеивающие материалы могут быть просмотрены большим количеством людей и их сложно удалить. Зачастую те, кто занимается кибербуллингом, также прибегают и к открытому буллингу.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему дети занимаются буллингом?

У мальчиков и девочек подход к буллингу разный: мальчики зачастую прибегают к силе, а девочки - к исключению жертвы из группы. Причины, по которым дети прибегают к буллингу, следующие:

просмотр агрессивных телепередач и жестокие видеоигры

низкая самооценка, отсутствие уверенности в себе и ощущение, что тебя не любят

изменения в семье: развод родителей, рождение брата или сестры, смерть любимого человека

отсутствие или плохие навыки общения

желание покрасоваться перед сверстниками

непонимание чувств других людей, неумение оценивать ситуацию в перспективе, непонимание последствий своих поступков

неуместная или агрессивная дисциплина в семье: ребенок, который буллит других, может и сам быть жертвой буллинга

ребенок может не понимать, что то, что он делает плохо.

Чем опасен буллинг?

Буллинг негативно сказывается как на взрослых, так и на детях. Зачастую жертвы буллинга страдают от чувства вины и безнадежности, одиночества, чувства страха и неуверенности в себе, а также стыда. Те, кто прибегает к буллингу, также становятся заложниками своего поведения и нередко страдают от депрессии и вспышек немотивированной агрессии.

Как помочь жертве буллинга?

Если буллинг не пресекается, то он становится частью культуры, в которой абьюз - допустимая норма. Когда такое происходит, бороться с буллингом становится гораздо сложнее.

Если вы взрослый человек и стали жертвой буллинга, то молчать об этом точно не стоит. Обязательно поделитесь своими переживаниями с близким человеком, а если у вас есть возможность, то и с тем, кто применяет в отношении вас буллинг.

Удерживайте зрительный контакт с человеком, который применяет буллинг в отношении вас. Зрительный контакт подчеркивает уверенность в себе и делает вас менее желанной жертвой в понимании обидчика

Если вы подвергаетесь буллингу на работе и у вас есть такая возможность, сведите к минимуму контакт с обидчиком. В случае необходимости обратитесь к руководству для разрешения проблемы.

Развивайте уверенность в себе и эмоциональную стабильность. Не позволяйте выводить себя из равновесия.

Как избежать буллинга в школе ребенку?

Чтобы избежать буллинга в отношении ребенка, родителям, в первую очередь:

необходимо рассказать своим детям о том, что это такое. Когда ребенок понимает, что такое буллинг, он сможет его определить как в отношении себя, так и в отношении других детей

говорите с детьми о буллинге открыто, не забывайте интересоваться, как у них дела, в том числе и в школе, спрашивайте об их чувствах и эмоциях

учите ребенка быть положительным примером для подражания. Поскольку буллинг подразумевает как минимум трех участников - обидчика, жертву и наблюдателя - важно, чтобы ребенок мог противостоять буллингу, проявляя уважение и сопереживание в отношении к сверстникам. Если ребенок стал свидетелем буллинга, он может помочь жертве и осудить буллинг.

укрепляйте в ребенке чувство уверенности в себе

будьте положительным примером для своих детей, проявляя доброту и уважение к окружающим, в том числе и в онлайн-сообществах.

Как помочь ребенку справиться с буллингом?

Если ребенок стал жертвой буллинга, родители, в первую очередь, должны

обеспечить ему необходимую поддержку, спокойно выслушать и убедить в том, что его вины в сложившейся ситуации нет. Также необходимо объяснить ребенку, что решение проблемы с буллингом обязательно будет найдено, и что родители - это его поддержка и опора. В случае необходимости надо поговорить с учителем, а также выяснить, есть ли в учебном заведении программа борьбы с буллингом.