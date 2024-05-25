Что такое буллинг и как его избежать?

Что такое буллинг?
Простыми словами буллинг - это один из видов абьюза, который характеризуется целенаправленной и повторяющейся агрессией в отношении жертвы с целью заставить ее страдать и создать некомфортные условия жизнедеятельности. Зачастую буллинг совершается в отношении тех, кто слабее и даже беспомощен.
Что считается буллингом
Буллинг и конфликт между двумя людьми - разные вещи, хотя в ходе конфликта люди и могут прибегать к буллингу из-за неприязни друг к другу. Буллингом считаются следующие действия, которые повторяются из раза в раз:
- попытки исключить жертву из группы (как онлайн, так и офлайн)
- неприемлемое поведение в отношении жертвы: грубые жесты, многозначительные взгляды, обзывание, дразнение
- распространение слухов и ложных сведений, негативная оценка кого-либо, в том числе в социальных сетях
- намеренное преследование жертвы
- запугивание жертвы.
Кто может стать жертвой буллинга?
Жертвой буллинга, как и остальных видов абьюза, может стать любой человек в любой среде: в школе, на работе, дома, в онлайн-сообществе и так далее. Буллинг бывает физическим, вербальным и эмоциональным, но во всех случаях его цель причинить дискомфорт жертве. Буллинг, который происходит на работе, называют моббинг, буллинг онлайн - это кибербуллинг. Буллинг в школе - наиболее частая форма буллинга.
За что буллят людей?
Буллинг исходит из желания доминировать над другими или улучшить свой социальный имидж или статус. Зачастую те, кто прибегают к буллингу, страдают от низкой самооценки и неуверенности в себе. Обычно взрослых и детей буллят за:
- национальность
- религию
- пол
- инвалидность.
Буллинг на работе или моббинг случается также из-за:
- профессиональной зависти
- неуверенности в себе и низкой самооценки
- социальной зависти
- личных качеств и характеристик.
Буллинг в школе может случиться вообще без особой причины, но, в том числе из-за ”неправильной” одежды, прически и внешнего вида, семьи, чрезмерного хвастовства своими достижениями.
Каким бывает буллинг?
Неважно, о буллинге или травле в какой среде идет речь, будь то буллинг в классе среди подростков или на работе, выделяют три вида этого абьюза по проявлению:
- Буллинг открытый или прямой проявляется в виде физических действий: толкания, битья и т. п., а также вербальных действий: обзываний, оскорблений и обвинений.
- Скрытый или непрямой буллинг не такой откровенный, как открытый буллинг, но не менее болезненный. Такой вид буллинга часто происходит на работе. Скрытый буллинг не очевиден окружающим и характеризуется исключением жертвы из социальной группы, распространением слухов и ложной информации.
- Кибербуллинг - это буллинг, который практикуется с помощью технологий: в социальных сетях, мессенджерах, по электронной почте, на форумах и т.д. Кибербуллинг может быть анонимным и охватывать большую аудиторию. В частности, загруженные компрометирующие или высмеивающие материалы могут быть просмотрены большим количеством людей и их сложно удалить. Зачастую те, кто занимается кибербуллингом, также прибегают и к открытому буллингу.
Почему дети занимаются буллингом?
У мальчиков и девочек подход к буллингу разный: мальчики зачастую прибегают к силе, а девочки - к исключению жертвы из группы. Причины, по которым дети прибегают к буллингу, следующие:
- просмотр агрессивных телепередач и жестокие видеоигры
- низкая самооценка, отсутствие уверенности в себе и ощущение, что тебя не любят
- изменения в семье: развод родителей, рождение брата или сестры, смерть любимого человека
- отсутствие или плохие навыки общения
- желание покрасоваться перед сверстниками
- непонимание чувств других людей, неумение оценивать ситуацию в перспективе, непонимание последствий своих поступков
- неуместная или агрессивная дисциплина в семье: ребенок, который буллит других, может и сам быть жертвой буллинга
- ребенок может не понимать, что то, что он делает плохо.
Чем опасен буллинг?
Буллинг негативно сказывается как на взрослых, так и на детях. Зачастую жертвы буллинга страдают от чувства вины и безнадежности, одиночества, чувства страха и неуверенности в себе, а также стыда. Те, кто прибегает к буллингу, также становятся заложниками своего поведения и нередко страдают от депрессии и вспышек немотивированной агрессии.
Как помочь жертве буллинга?
- Если буллинг не пресекается, то он становится частью культуры, в которой абьюз - допустимая норма. Когда такое происходит, бороться с буллингом становится гораздо сложнее.
- Если вы взрослый человек и стали жертвой буллинга, то молчать об этом точно не стоит. Обязательно поделитесь своими переживаниями с близким человеком, а если у вас есть возможность, то и с тем, кто применяет в отношении вас буллинг.
- Удерживайте зрительный контакт с человеком, который применяет буллинг в отношении вас. Зрительный контакт подчеркивает уверенность в себе и делает вас менее желанной жертвой в понимании обидчика
- Если вы подвергаетесь буллингу на работе и у вас есть такая возможность, сведите к минимуму контакт с обидчиком. В случае необходимости обратитесь к руководству для разрешения проблемы.
- Развивайте уверенность в себе и эмоциональную стабильность. Не позволяйте выводить себя из равновесия.
Как избежать буллинга в школе ребенку?
Чтобы избежать буллинга в отношении ребенка, родителям, в первую очередь:
- необходимо рассказать своим детям о том, что это такое. Когда ребенок понимает, что такое буллинг, он сможет его определить как в отношении себя, так и в отношении других детей
- говорите с детьми о буллинге открыто, не забывайте интересоваться, как у них дела, в том числе и в школе, спрашивайте об их чувствах и эмоциях
- учите ребенка быть положительным примером для подражания. Поскольку буллинг подразумевает как минимум трех участников - обидчика, жертву и наблюдателя - важно, чтобы ребенок мог противостоять буллингу, проявляя уважение и сопереживание в отношении к сверстникам. Если ребенок стал свидетелем буллинга, он может помочь жертве и осудить буллинг.
- укрепляйте в ребенке чувство уверенности в себе
- будьте положительным примером для своих детей, проявляя доброту и уважение к окружающим, в том числе и в онлайн-сообществах.
Как помочь ребенку справиться с буллингом?
Если ребенок стал жертвой буллинга, родители, в первую очередь, должны
обеспечить ему необходимую поддержку, спокойно выслушать и убедить в том, что его вины в сложившейся ситуации нет. Также необходимо объяснить ребенку, что решение проблемы с буллингом обязательно будет найдено, и что родители - это его поддержка и опора. В случае необходимости надо поговорить с учителем, а также выяснить, есть ли в учебном заведении программа борьбы с буллингом.