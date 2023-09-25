Осенняя хандра: что это и как с ней справляться?

С наступлением осени многие начинают испытывать упадок сил и ухудшение настроения. Осенняя хандра - нормальная реакция организма на смену времени года. Расскажем, как соблюдая простые рекомендации, можно пережить этот период с минимальными эмоциональными потерями и даже извлечь из него пользу.

Причины осенней хандры

Короткий световой день — одна из ключевых причин осенней хандры. Недостаток солнечного света приводит к снижению уровня витамина D, который участвует в выработке серотонина и дофамина — гормонов счастья. Также дефицит света способствует выработке мелатонина, отвечающего за сон. В результате возникает чувство усталости и сонливости, а интерес к повседневным делам ослабевает. Более того, осенью многие возвращаются после отпусков к работе и учебе, что может создавать дополнительный стресс и психологическую нагрузку. Погода становится серой и дождливой, что усиливает подавленное настроение и влияет на утомляемость.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как проявляется осенняя хандра?

Постоянная усталость и снижение уровня энергии; Подавленное состояние и ухудшение настроения; Проблемы со сном (бессонница или же постоянная сонливость); Потеря интереса к любимым занятиям; Трудности с концентрацией и пониженная продуктивность; Изменение аппетита — как в сторону увеличения, так и в сторону его снижения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как бороться с осенней хандрой?

Несмотря на естественность осенней хандры, есть множество способов, которые помогут справиться с этим состоянием и улучшить настроение.

Отдых на свежем воздухе. Главный фактор хандры — дефицит солнечного света. Отсутствие солнца также может влиять на снижение уровня витамина D. Старайтесь больше времени проводить на улице, особенно в ясные дни. Даже короткие прогулки в солнечную погоду могут положительно повлиять на настроение.

Главный фактор хандры — дефицит солнечного света. Отсутствие солнца также может влиять на снижение уровня витамина D. Старайтесь больше времени проводить на улице, особенно в ясные дни. Даже короткие прогулки в солнечную погоду могут положительно повлиять на настроение. Умеренные физические нагрузки . Регулярная физическая активность — одно из самых действенных средств борьбы с осенней хандрой. Во время занятий спортом вырабатываются эндорфины — гормоны, способствующие улучшению настроения. Это может быть любая форма активности — прогулки, танцы, растяжка, йога или плавание. Даже легкие нагрузки ежедневно способны положительно повлиять на самочувствие. Главное, чтобы выбранная вами активность приносила удовольствие и не была во вред организму, если есть какие-то ограничения по здоровью. О том, какой вид спорта вам точно не навредит, вы можете узнать у специалиста.

. Регулярная физическая активность — одно из самых действенных средств борьбы с осенней хандрой. Во время занятий спортом вырабатываются эндорфины — гормоны, способствующие улучшению настроения. Это может быть любая форма активности — прогулки, танцы, растяжка, йога или плавание. Даже легкие нагрузки ежедневно способны положительно повлиять на самочувствие. Главное, чтобы выбранная вами активность приносила удовольствие и не была во вред организму, если есть какие-то ограничения по здоровью. О том, какой вид спорта вам точно не навредит, вы можете узнать у специалиста. Полезное питание. Осенью организму требуется больше энергии, поэтому важно поддерживать сбалансированный рацион. Включайте в него продукты, богатые витаминами и минералами. Полезны фрукты и овощи, такие как бананы, апельсины, болгарский перец, брокколи и зелень. Также часто рекомендуют употреблять в пищу сухофрукты, горький шоколад, бобовые и сыры.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Здоровый сон . Для поддержания бодрости нужно следить за режимом сна. Осенью организму может понадобиться больше отдыха, поэтому важно соблюдать график. Следует ложиться спать в одно и то же время, за час до сна нужно постараться не пользоваться телефоном или компьютером и выключить яркое освещение. Перед сном также можно проветрить комнату для создания комфортных условий для качественного отдыха.

. Для поддержания бодрости нужно следить за режимом сна. Осенью организму может понадобиться больше отдыха, поэтому важно соблюдать график. Следует ложиться спать в одно и то же время, за час до сна нужно постараться не пользоваться телефоном или компьютером и выключить яркое освещение. Перед сном также можно проветрить комнату для создания комфортных условий для качественного отдыха. Хобби — прекрасный способ отвлечься от осенней хандры. Занимайтесь тем, что приносит радость: рисуйте, читайте, готовьте новые блюда или занимайтесь рукоделием. Найдите для себя время на творческую деятельность, которая будет заряжать вас энергией. Если же у вас нет как такового хобби, то это прекрасная возможность завести себе новую полезную привычку. Новая активность формирует в мозге новые нейронные связи, а это впоследствии положительно сказывается на его работе.

— прекрасный способ отвлечься от осенней хандры. Занимайтесь тем, что приносит радость: рисуйте, читайте, готовьте новые блюда или занимайтесь рукоделием. Найдите для себя время на творческую деятельность, которая будет заряжать вас энергией. Если же у вас нет как такового хобби, то это прекрасная возможность завести себе новую полезную привычку. Новая активность формирует в мозге новые нейронные связи, а это впоследствии положительно сказывается на его работе. Общение с близкими. Осенью мы часто склонны проводить время в одиночестве, но общение с друзьями и близкими помогает справиться с унынием. Однако нужно стараться не избегать социальной активности. Встречи, разговоры и совместные занятия могут принести позитивные эмоции и не позволят грустить. Так, можно запланировать совместный поход на выставку, которая недавно открылась в вашем городе или же сходить вместе в кино.