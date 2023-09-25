Осенняя хандра: что это и как с ней справляться?

Причины осенней хандры
Короткий световой день — одна из ключевых причин осенней хандры. Недостаток солнечного света приводит к снижению уровня витамина D, который участвует в выработке серотонина и дофамина — гормонов счастья. Также дефицит света способствует выработке мелатонина, отвечающего за сон. В результате возникает чувство усталости и сонливости, а интерес к повседневным делам ослабевает. Более того, осенью многие возвращаются после отпусков к работе и учебе, что может создавать дополнительный стресс и психологическую нагрузку. Погода становится серой и дождливой, что усиливает подавленное настроение и влияет на утомляемость.
Как проявляется осенняя хандра?
- Постоянная усталость и снижение уровня энергии;
- Подавленное состояние и ухудшение настроения;
- Проблемы со сном (бессонница или же постоянная сонливость);
- Потеря интереса к любимым занятиям;
- Трудности с концентрацией и пониженная продуктивность;
- Изменение аппетита — как в сторону увеличения, так и в сторону его снижения.
Как бороться с осенней хандрой?
Несмотря на естественность осенней хандры, есть множество способов, которые помогут справиться с этим состоянием и улучшить настроение.
- Отдых на свежем воздухе. Главный фактор хандры — дефицит солнечного света. Отсутствие солнца также может влиять на снижение уровня витамина D. Старайтесь больше времени проводить на улице, особенно в ясные дни. Даже короткие прогулки в солнечную погоду могут положительно повлиять на настроение.
- Умеренные физические нагрузки. Регулярная физическая активность — одно из самых действенных средств борьбы с осенней хандрой. Во время занятий спортом вырабатываются эндорфины — гормоны, способствующие улучшению настроения. Это может быть любая форма активности — прогулки, танцы, растяжка, йога или плавание. Даже легкие нагрузки ежедневно способны положительно повлиять на самочувствие. Главное, чтобы выбранная вами активность приносила удовольствие и не была во вред организму, если есть какие-то ограничения по здоровью. О том, какой вид спорта вам точно не навредит, вы можете узнать у специалиста.
- Полезное питание. Осенью организму требуется больше энергии, поэтому важно поддерживать сбалансированный рацион. Включайте в него продукты, богатые витаминами и минералами. Полезны фрукты и овощи, такие как бананы, апельсины, болгарский перец, брокколи и зелень. Также часто рекомендуют употреблять в пищу сухофрукты, горький шоколад, бобовые и сыры.
- Здоровый сон. Для поддержания бодрости нужно следить за режимом сна. Осенью организму может понадобиться больше отдыха, поэтому важно соблюдать график. Следует ложиться спать в одно и то же время, за час до сна нужно постараться не пользоваться телефоном или компьютером и выключить яркое освещение. Перед сном также можно проветрить комнату для создания комфортных условий для качественного отдыха.
- Хобби — прекрасный способ отвлечься от осенней хандры. Занимайтесь тем, что приносит радость: рисуйте, читайте, готовьте новые блюда или занимайтесь рукоделием. Найдите для себя время на творческую деятельность, которая будет заряжать вас энергией. Если же у вас нет как такового хобби, то это прекрасная возможность завести себе новую полезную привычку. Новая активность формирует в мозге новые нейронные связи, а это впоследствии положительно сказывается на его работе.
- Общение с близкими. Осенью мы часто склонны проводить время в одиночестве, но общение с друзьями и близкими помогает справиться с унынием. Однако нужно стараться не избегать социальной активности. Встречи, разговоры и совместные занятия могут принести позитивные эмоции и не позволят грустить. Так, можно запланировать совместный поход на выставку, которая недавно открылась в вашем городе или же сходить вместе в кино.