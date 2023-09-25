Осенняя хандра - сериалы и путешествия спасают россиян

Опубликовано: 12:11, 25 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Чаще всего россияне в борьбе с осенней хандрой стараются отправиться в путешествие или посвятить время просмотру фильмов и сериалов. Популярными туристическими направлениями этой осенью являются Калининград, Санкт-Петербург и Ташкент.

Половина опрошенных россиян признали наличие осенней хандры, бороться с тоскливым сезонным настроением граждане предпочитают различными способами.

"Самый популярный способ побороть апатию - уехать в путешествие. Этот вариант выбрали 38% опрошенных. Из других методов россияне отметили просмотр любимых фильмов или сериалов (35%). Еще четверть предпочитают посвящать время себе и своему здоровью (26%), не менее популярный способ борьбы с хандрой - это совместный досуг с друзьями и семьей (25%)"

– результаты опроса

Также осенью, чтобы справиться с апатией, россияне посещают культурные мероприятия и занимают себя новыми хобби.

Самые популярные по данным сервиса "Авиасейлс" направления этой осени - Санкт-Петербург и Калининград. Поймать тепло можно в Ташкенте и Алматы.

Участниками исследования стали 2,1 тыс российских пользователей интернета, опрос проводился сервисом "Авиасейлс" совместно с платформой "Дзен", пишет РИА Новости.