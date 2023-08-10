Золотая осень в Калининграде: Куршская коса и Балтийское море

Калининградская область - единственный регион, не имеющий общих границ с другими российскими субъектами. По суше единственный анклав России граничит с Польшей и Литвой и омывается Балтийским морем. Город был основан рыцарями Тевтонского ордена в 1255 году. Возведенная ими на возвышенности крепость была названа Кенигсберг (Королевская гора).

Эта земля принадлежала Германии, но по результатам Второй мировой войны в 1946 году часть немецкой территории, в частности Кенигсберг, отошла Советскому Союзу и город был переименован в Калининград. Это город приморский, хотя у него нет прямого выхода к морю: он расположен на месте впадения реки Преголи в Калининградский залив. Здесь находится порт и штаб Балтийского флота России.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Посетить Калининградскую область, самую западную в России, можно, взяв билет на самолет до Калининграда. Сам Калининград - город небольшой. Площадь - 223 кв. км, население около 500 тыс. человек. Золотая осень здесь продолжается до середины ноября с температурой воздуха до +10-12 градусов. Обилие парков и садов дарит возможность насладиться осенней природой, а туристическая инфраструктура помогает увидеть все самое интересное. Калининградская область — довольно компактный регион и потому там можно составить для себя так называемые маршруты одного дня.

Остров Канта

Остров Канта, расположенный посреди реки Преголи, - первая локация для туристов. Раньше этот остров именовался островом Кнайпхоф и был центром торговли, сюда заходили суда, строились дороги и дома. С материком остров соединяло пять мостов. Но в 1944 году Кнайпхоф сильно пострадал от бомбардировки союзников. В наши дни он представляет собой парк с каменными скульптурами, в центре которого возвышается Кафедральный собор — главная достопримечательность современного Калининграда. Первые упоминания о соборе датируются 1333-м годом. Сегодня службы здесь не проводятся, а сам собор, благодаря великолепной акустике, регулярно принимает в своих стенах органные концерты.

Кенигсберг — родина Иммануила Канта, мыслителя и философа XVIII века, могила которого находится у стен Кафедрального собора, где есть музей Канта.

Рыбная деревня

Пространство, где туристам предлагается окунуться во времена, когда Калининград был Кенигсбергом. 14 объектов, возведенных с 2006 года, выдержаны в стиле готических башен и замков. Обилие гостиниц, кафе, ресторанов, магазинов и сувенирных лавок делает это место особо привлекательным. Архитектурный стиль деревни выдержан в традициях немецкого рыбного рынка. Прогулочный катер предложит вам прокатиться по реке Преголи.

Музей Мирового океана

Считается лучшим музеем Калининграда, особенно для посещения с детьми. Представляет собой две составляющие. Одна на воде — на пришвартованных вдоль набережной научно-исследовательских и военных судах, внутри которых выставлены музейные экспозиции. И вторая — на суше, где установлены аквариумы с множеством экзотических рыб, разнообразных ракушек и даже скелетом огромного кашалота.

Музей янтаря

Это единственный в России музей янтаря, открытый в 1979 году в крепостной башне на берегу озера Верхнее. Здание музея также вызывает интерес у любителей исторической архитектуры. Построено оно было в 1853 году в неоготическом стиле и служило в качестве оборонительного объекта Кенигсберга.

На трех этажах в 28 залах этого музея можно узнать все о янтаре, этом загадочном камне, его происхождении и свойствах. Здесь также можно полюбоваться коллекцией янтаря, подаренной калининградскому музею Оружейной палатой Кремля.

Калининград и сам по себе музей. В городе есть три исторических района со своими архитектурными особенностями.

Район Амалиенау

Уютный, очаровательный, ни на что не похожий, очень интересный визуально район Амалиенау. Переплетение различных стилей, таких как Модерн Jugendstil, межвоенный модернизм, большое количество зелени, небольших парков и садов, водные пространства делают этот район особо привлекательным для прогулок и знакомства с жизнью обитателей Кенигсберга начала XX века.

Район Ратсхоф

В советском и современном Калининграде этот район назывался и называется "вагонка". Здесь жили рабочие вагоностроительной фабрики Steinfurt, выпускавшей железнодорожные вагоны. Назван по имени немецкого предпринимателя, основавшего предприятие в начале XX века. В наши дни Калининградский вагоностроительный завод стал одним из ведущих предприятий города.

В Ратсхофе немецкими архитекторами была применена концепция "город-сад", направленная на решение проблемы обеспечения достойным жильем рабочего класса. Простые, скромные на вид дома были достаточно комфортными внутри для того времени. К тому же у каждого дома был небольшой участок земли для озеленения и высадки различных культур.

Район Коссе

Это район промышленной архитектуры и индустриальных пейзажей. Напротив него расположен порт Калининграда, который играл важную роль в экономическом облике Кенигсберга и играет ту же роль в современном Калининграде. В эстетическом плане порт создает особую атмосферу, которую можно почувствовать в районе Коссе.

Фото commons wikimedia

Зеленоградск

Курортный город на берегу Балтийского моря, добраться до которого можно на электричке всего за 40 минут. Два основных объекта для туристов — это пешеходная улица с множеством ресторанчиков и кафе, а также сувенирных лавок и береговая линия с прилегающим к ней променадом, где расположены кафе и где можно полюбоваться красивым видом с колеса обозрения и подышать свежестью Балтики.

Фото commons wikimedia

Куршская коса

Здесь уникальный природный ландшафт — песчаное тело, входящее в балтийский комплекс песчаных кос. Это особо охраняемая природная зона, выполняющая эколого-просветительскую роль. Территория косы чуть больше 6 тысяч гектаров включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в номинации культурный ландшафт.

Фото commons wikimedia

Светлогорск

Курортный город, начавший принимать отдыхающих с 1840 года. Усеянный красивыми домиками, виллами и зелеными насаждениями, он может похвастаться своим культурным наследием, наличием органного зала и панорамной площадкой. Уютные песчаные пляжи на фоне заходящего солнца над Балтикой — незабываемая романтика здешних мест.