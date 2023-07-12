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Круглогодичные морские курорты России: где их откроют?

Круглогодичные морские курорты России: где их откроют?
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В правительстве рассказали, где будут построены круглогодичные курорты федерального значения, которые создаются по поручению Владимира Путина. Их создадут на пяти морях и на Байкале.

Действующие круглый год курорты, открыть которые ранее поручил президент РФ, появятся к 2030 году на нескольких российских морях, рассказали в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко по итогам заседания соответствующей комиссии.

Чернышенко пояснил, что федеральные курорты будут открыты на пяти морях.

  • Те, кто не любит жару, смогут отдыхать на Балтийском море – там в Калининградской области появится курорт "Русская Балтика".
  • Приверженцам классики понравятся курорты на Азовском и Черном морях. На Кубани будут воплощены в жизнь проекты "Новая Анапа" и "Абрау-Дюрсо". В крымской Евпатории построят "Золотые пески России". Кроме того, на полуострове будет еще один круглогодичный курорт – "Саки".
  • Не позабыт и Кавказ: отдохнуть в течение всего года любители горного колорита смогут в Дагестане, на берегу моря в Каспийском кластере.
  • Дальний Восток также не оставлен вниманием. Здесь круглогодичные курорты будут построены на берегу Японского моря во Владивостоке.

Особо отметим, что крупный курорт планируется открыть и на берегу самого глубокого озера планеты - Байкал.

"В ходе совещания также обсудили развитие морских курортов – "Горская" в Санкт-Петербурге и "Приморск" в Запорожской области, предполагающий создание бальнеологического комплекса с гостиницами, кемпингами, ландшафтным парком на берегу Азовского моря"

- пресс-служба

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