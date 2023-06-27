Новый курорт на море появится в России

Опубликовано: 12:31, 27 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Морской курорт хотят построить в Калининградской области. Его создание станет часть проекта "Пять морей".

В России уже этим летом начнется строительство нового курорта на море. Создать его планируется на Балтийском море.

"Мы рассчитываем, что уже этой осенью сможем руководству страны показать начало реализации проекта, который будет входить в большой проект, который мы называем "Пять морей"

– заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко

Приморский курорт будет создаваться в рамках исполнения поручения президента РФ об обеспечении до 2030 года возможности отдыха на море еще для 10 млн россиян ежегодно.

Где построят новый морской курорт?

Новая локация появится на берегу Балтики в Калининградской области. Это будет крупный курорт недалеко от поселка Янтарный. В этих местах широкие белоснежные песчаные пляжи, а также самое чистое море в России, из года в год получающее международную отметку "Голубой флаг". Новый курорт будет принимать отдыхающих круглый год.

Планируется построить большое количество отелей и пансионатов. Все места размещения на новом курорте будут современными и комфортными. Часть новых отелей в Калининградской области будет оснащена открытыми бассейнами, у туристов появится возможность купаться в подогреваемом бассейне в любое время года.

Построить курорт решено на неосвоенных землях, там, где ранее планировалось создать игорную зону.