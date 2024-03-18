Порт Анаклия в Грузии может открыться раньше запланированного

Глава Минэкономики Грузии спрогнозировал, что глубоководный порт Анаклия в Грузии сможет принять первые судна с грузом раньше запланированного – в 2027 году, вместо 2028 года. Его строительство стартовало в 2024 году.

Строительство глубоководного порта в населенном пункте Анаклия в западной части Грузии идет особенно быстрыми темпами: он может принять первые суда в 2027 году, а не в 2028, как планировалось ранее, заявил глава Минэкономики страны Леван Давиташвили.

Глубоководный порт в Анаклии начали возводить в конце 2024 года. Работами занимается компания из Бельгии Jan De Nul – одна из крупнейших морских строительных компаний в мире. Согласно контракту, они завершатся через 3 года.

"Я думаю, мы приняли правильное решение, чтобы государство создало критическую инфраструктуру, не дожидаясь инвесторов. Мы последовательно развиваем порт – в результате создания этой инфраструктуры у нас будут гораздо более выгодные условия для общения с партнерами"

- Леван Давиташвили

На данный момент власти Грузии еще не подписали контракт с будущим партнером проекта. Единственной компанией, которая заинтересовалась инвестициями в него, стала Китайско-сингапурский консорциум. Соглашением с ним планируют подписать не позже лета 2025 года. После этого государство будет владеть 51% порта Анаклия, остальное достанется частному инвестору.

"Как только у нас появится конкурентоспособная, качественная современная инфраструктура, мы станем более конкурентоспособными по сравнению с другими альтернативами и в долгосрочной перспективе сможем закрепить эти грузопотоки в нашем коридоре"

- Леван Давиташвили

После реализации первой фазы проекта пропускная способность порта достигнет 600 тыс контейнеров, а объем инвестиций – $600 млн.