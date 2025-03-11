Турция осталась без урожая фруктов

Последствия сильных заморозков, охвативших большинство регионов Турции в начале апреля, вскоре почувствуют на себе и жители страны, и страны-импортеры – морозы уничтожили и урожай фруктов, и сами фруктовые деревья.

Основные плодовые культуры Турции уничтожены сильными морозами – погиб не только урожай, но и большинство фруктовых деревьев, и фермеры полагают, что это будет иметь долгосрочные последствия, сообщил министр сельского хозяйства страны Ибрагим Юмаклы.

Больше всего пострадали фруктовые деревья – уничтожен практически весь урожай абрикосов, персиков, нектаринов и яблок. Апрельские заморозки сильно сказались и на основных культурах фундука и грецкого ореха, это несомненно скажется на ценах, заявили представители отрасли, передает Reuters.

Намного лучше ситуация с основными стратегическими культурами - зерновыми, бобовыми и масличными, которые в большинстве успешно перенесли похолодание, и проблем с их поставками не возникнет, заявил глава турецкого Минсельхоза.

В целом заморозки в той или иной степени затронули более 60 из 81 провинции Турции, сообщил председатель Союза сельскохозяйственных палат Турции Семси Байрактар.

Напомним, в начале апреля на Турцию обрушились сильнейшие заморозки за последние 10 лет - в отдельных провинциях страны температура воздуха 10-12 апреля опускалась местами до -15 градусов, шли снегопады и град, такого в стране не было с 2014 года.