Студентов обяжут изучать грузинский язык в Грузии

Власти Грузии намерены снова сделать грузинский язык обязательным в вузах. Ожидается, что местных студентов снова обяжут изучать родной язык с октября.
В Грузии осуществляется подготовка законопроекта, который сделает обязательным изучение грузинского языка в вузах. Об этом рассказал руководитель парламентского комитета по образованию.
"Комитет в ближайшие дни инициирует законодательную инициативу, согласно которой в соответствующие законы будут внесены поправки, с 1 октября 2025 года во всех вузах Грузии будет восстановлено и станет обязательным изучение грузинского языка на бакалавриате"
– Гиви Миканадзе
Напомним, изучение грузинского языка в вузах республики было обязательным до 2005 года. Дальнейшие 20 лет он находился в категории предметов по выбору.
В настоящее время на территории Грузии функционируют 63 вуза. Большая часть из них (64%) располагается в Тбилиси.