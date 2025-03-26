Вестник Кавказа

Студентов обяжут изучать грузинский язык в Грузии

Студентов обяжут изучать грузинский язык в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Грузии намерены снова сделать грузинский язык обязательным в вузах. Ожидается, что местных студентов снова обяжут изучать родной язык с октября.

В Грузии осуществляется подготовка законопроекта, который сделает обязательным изучение грузинского языка в вузах. Об этом рассказал руководитель парламентского комитета по образованию.

"Комитет в ближайшие дни инициирует законодательную инициативу, согласно которой в соответствующие законы будут внесены поправки, с 1 октября 2025 года во всех вузах Грузии будет восстановлено и станет обязательным изучение грузинского языка на бакалавриате"

– Гиви Миканадзе

Напомним, изучение грузинского языка в вузах республики было обязательным до 2005 года. Дальнейшие 20 лет он находился в категории предметов по выбору.

В настоящее время на территории Грузии функционируют 63 вуза. Большая часть из них (64%) располагается в Тбилиси.

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