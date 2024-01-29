Вестник Кавказа

Законопроект о разделе министерств принят в первом чтении в Грузии

Законопроект о разделе министерств принят в первом чтении в Грузии
В Грузии продолжается процесс разделения Минрегионразвития на два министерства. Сегодня необходимые для этого поправки в законодательство были приняты в первом чтении парламентом республики.

Парламент Грузии на прошедшем 15 апреля заседании принял в первом чтении поправки в 11 законов о разделении Минрегионразвития на два отдельных ведомства.

Министерство инфраструктуры будет курировать вопросы строительства и развития дорог, управления отходами, водоснабжения, газоснабжения.

В свою очередь, министерство регионального развития сконцентрируется на развитии высокогорных регионов, управлении Фондом развития регионов и других вопросах.

Окончательно разделение министерства произойдет в ближайшие три месяца. Пост главы инфраструктурного ведомства должен будет занять Ираклий Карселадзе, а министерство регионального развития предстоит возглавить Кахе Бекаури.

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