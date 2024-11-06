Что такое новогодние обещания и как научиться их выполнять?

Чтобы ввести в свою жизнь полезные привычки некоторые ждут нового года. Каждый год 1 января миллионы людей ставят себе цель похудеть, больше заниматься спортом, меньше тратить денег на необдуманные покупки, бросить курить, больше читать и многое другое. Расскажем, когда и как появилась традиция новогодних обещаний и как научиться их выполнять.

Этот ритуал, который кажется весьма современным, имеет на удивление древние корни: традиция принятия новогодних обещаний насчитывает почти 4 тысячи лет. Всем известную практику новогодних обещаний придумали еще в Древнем Вавилоне, и хотя со временем она видоизменялась, ее суть осталась той же: начать новый год с надеждой стать лучшей версией себя.

Как появились новогодние обещания?

Вавилоняне принадлежали к одной из первых цивилизаций, отмечающей начало нового года праздниками и ритуалами. Существуют письменные свидетельства о празднествах в Вавилонии и других областях Древней Месопотамии, связанных с понятием начала нового года. Эти праздники весеннего равноденствия символизировали выражение благодарности богам за обильный урожай. При этом считалось, что соблюдение данных обетов обеспечивало благоволение богов в предстоящем году, в то время как их нарушение могло богов прогневать. Во время многодневного ритуала в рамках праздника Акиту даже вавилонский царь публично клялся быть лучшим правителем для своего народа.

Хотя это явление появилось в Древнем Вавилоне, 1 января как начало нового года было закреплено только в Древнем Риме, а точнее в Римской республике, сначала в 153 году до н. э., а окончательно - во время правления Юлия Цезаря. Как и вавилоняне, римляне устраивали празднества и проводили ритуалы. Эти традиции были сосредоточены на том, чтобы начать год правильно: сделать дома уборку, наполнить кладовые, выплатить все долги и вернуть одолженные вещи.

Спустя столетия традиция прижилась в Америке в колониальный период, обещания давались перед богом в надежде побороть греховное поведение, например, злоупотребление алкоголем. В XIX веке новогодние обещания стали становиться уже более светскими, направленными не только на борьбу с пороками.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему мы не выполняем новогодние обещания?

Уже почти 100 лет назад было замечено, что чаще всего люди не выполняют свои новогодние обещания. Например, американские психологи того времени призывали не ставить слишком сложные цели, а наоборот придерживаться сдержанных и выполнимых обещаний. Также говорилось о том, что многие избегают давать себе и родным какие-либо новогодние обещания, так как заранее уверены в неудаче. Таким образом, людей сдерживает страх провала, нереалистичные представления и отсутствие конкретики.

Как научиться выполнять новогодние обещания?

Ставить цели на новый год намного проще, чем реализовать задуманное. Некоторые отказываются от своих новогодних обещаний через несколько месяцев или даже недель. Вот, что говорят психологи о том, как преобразовать намерение в долгосрочную привычку:

Сформулировать цель правильно

Распространенная ошибка - это выбрать привычку, которая не до конца соответствует цели. Допустим, если хочется сбросить вес в этом году, то введение привычки бегать по полчаса в день, не принесет желаемый результат, если не сформировать привычки, связанные с употребляемыми продуктами, потому что питание влияет на вес больше, чем физическая активность. Неспособность сформировать привычки, которые соответствуют целям, может привести к тому, что из-за отсутствия результата привычку быстро забросят.

Отказаться от масштабных целей

В достижении целей важно начинать с малого. Вместо того, чтобы пообещать выучить в этом году новый язык, лучше пообещать себе ежедневно тратить определенное время на его изучение. Когда цель не очень масштабная, люди достигают большего прогресса. Важно сделать привычку достаточно простой для выполнения, чтобы продолжить придерживаться ее в долгосрочной перспективе.

Не зацикливаться на времени

Еще одна распространенная ошибка, которую совершают при постановке целей - это чрезмерная обеспокоенность тем, сколько времени потребуется для формирования новой привычки. Хотя полно гипотез предостаточно, включая правило 21/90 или исследование, показывающее, что формирование привычки занимает от 18 до 254 дней, на самом деле количество времени, которое это займет, не должно быть главной заботой. На вопрос о том, сколько времени займет формирование новой привычки нет правильного ответа, все абсолютно индивидуально.

Записывать все цели

Если хочется перемен, важно фиксировать все свои цели, так как это важный шаг к ясности того, как именно их достичь. Составляя подробный план по достижению целей, можно превратить расплывчатую мечту в пошаговый план.

Объявить о намерении публично

Для достижения цели важно принять ответственность. С большей вероятностью можно добиться успеха, объявив о своем намерении семье, друзьям или просто в соцсетях. Никому не нравиться выглядеть тем человеком, который не сдерживает свои обещания, поэтому это будет дополнительным стимулом.

Найти единомышленников

Поиск людей, разделяющих ваши цели, также помогает соблюдать новогодние обещания. Например, вступление в книжный клуб или спортивную секцию.

Установить четкие границы

Контролировать себя проще, когда есть четкие правила, определяющие, что можно делать, а что нет.

Подогнать среду под цель

Важно убедиться, что окружение соответствует целям. Например, если цель состоит в том, чтобы не есть определенные продукты, не стоит держать их дома даже на всякий случай. А для занятий спортом важно создать дома располагающую к этому обстановку: купить необходимое снаряжение и договориться с членами семьи о том, что определенный промежуток времени вы будете посвящать занятиям.

Найти положительное подкрепление

Позитивные эмоции помогают формировать привычки. Чтобы вознаградить мозг, не следует ждать, пока вы достигнете финишной черты. Стоит отмечать даже маленькие победы на пути.

Сделать привычки более приятными

Важно сделать новую привычку не такой дискомфортной. Например, диета будет не такой страшной, если находить не только полезные, но и очень вкусные сочетания продуктов. Если привычка касается какой-то физической активности, сделать ее более приятной можно слушая любимую музыку или подкаст в процессе. Смысл в том, чтобы сочетать деятельность, которая точно нравится, с деятельностью, которая не нравится, чтобы активировать систему вознаграждения. Как только мозг сформирует положительную ассоциацию с новой привычкой, ее выполнение будет более приятным и автоматическим, поскольку в конечном итоге будет требовать меньшей силы воли.