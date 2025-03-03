Новый мэр Гюмри призвал власти Армении укреплять союзное государство с Россией

Избранный мэр Гюмри Вардан Гукасян призвал власти Армении к союзу с Россией по примеру Беларуси, подчеркнув: Армения как независимое государство сохранилась именно благодаря союзу с Россией.

Несмотря на то, что он абсолютно проармянский политик, он выступает за союзное государство Армении и России, по примеру Беларуси, заявил на брифинге в мэрии после избрания избранный мэр Гюмри Вардан Гукасян.

"Я знаю нашу историю и знаю, что все наши великие… благословляли Россию. Посмотрите на часть Армении, которая сейчас под Турцией – там разрушено все. Посмотрите на Армению в союзе с Россией. Все что в ней построено - построено за 70 советских лет"

- Вардан Гукасян

Рассказал мэр и о том, кого он хотел бы видеть "у руля" армянского государства – управлять им должны мужественные лидеры, которые способны убеждать людей и эффективно вести переговоры с Россией, поведал он, передает Sputnik Армения.

Напомним, сегодня на первом заседании Совета старейшин Гюмри Вардан Гукасян был избран мэром города, получив 18 голосов – против не проголосовал никто. Его поддержали 18 из 19 оппозиционных членов Совета старейшин второго по величине города Армении.