Вестник Кавказа

Аракчи приедет в Москву в четверг

Аббас Аракчи
© Фото: сайт МИД Ирана
Визит главы иранского внешнеполитического ведомства в Москву состоится в четверг. В рамках поездки планируется обсудить ряд важных вопросов, включая сотрудничество двух стран в регионе.

Уже завтра, 17 апреля, глава МИД Ирана Аббас Аракчи отправится с визитом в Россию. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на страницах в соцсетях посла этой страны в Москве Казема Джалали.

"В продолжение контактов на высоком уровне между Ираном и Россией доктор Аракчи завтра прибудет в Москву с визитом для проведения консультаций с российскими высшими должностными лицами"

– иранский дипломат

Он отметил, что в ходе поездки в российскую столицу Аракчи обсудит продвижение отношений двух стран, вопросы регионального сотрудничества и взаимодействия на мировой арене.

Ранее сегодня стало известно, что в ходе поездки в Москву глава иранского внешнеполитического ведомства собирается передать президенту РФ Владимиру Путину послание от Али Хаменеи, верховного лидера Исламской Республики.

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