Совфед одобрил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Ираном

Договор о стратегическом партнерстве с Ираном одобрен Совфедом РФ. Теперь очередь за Тегераном, который обещал рассмотреть соглашение в ближайшее время.

Совет Федерации одобрил закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

Договор создает правовые возможности для дальнейшего развития сотрудничества Москвы и Тегерана на долгосрочную перспективу. Он закрепляет статус России и Ирана как стратегических партнеров и охватывает все сферы сотрудничества от обороны и энергетики до культуры и сельского хозяйства.

Напомним, что документ был подписан президентами России и Ирана Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом 17 января. 8 апреля соглашение было ратифицировано депутатами Госдумы РФ.

Парламент Ирана должен рассмотреть договор в ближайшее время, сообщил ранее официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. Он отметил, что реализация соглашения является одним из приоритетов внешней политики страны.